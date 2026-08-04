Названы самые любимые Android-смартфоны пользователей в 2026 году

В списке Redmi K90 Ultra, Xiaomi 17 Max, Huawei Mate 70 Pro и другие Android-устройства, вышедшие в последние пару лет.

Бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг смартфонов под управлением Android с самыми высокими пользовательскими оценками по итогам июля 2026 года. В отличие от привычных рейтингов производительности, этот список составлен на основе отзывов владельцев и не связан с результатами бенчмарков.

Рейтинг возглавил Redmi K90 Ultra, получивший 97,54% положительных оценок. Телефон дебютировал лишь в конце июня, однако уже в первый месяц продаж сумел возглавить рейтинг. Его успех эксперты связывают с отличным соотношением цены и возможностей.

Устройство оснащено процессором Snapdragon 8 Elite, дополнительным игровым чипом D2 и встроенным вентилятором, что обеспечивает высокую производительность в играх. Также телефон получил массивную батарею 8550 мАч с поддержкой 100-ваттной зарядки, 6,83-дюймовый дисплей с частотой 165 Гц и защиту от воды по стандартам IP68/IP69.

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При этом владельцы отмечают и недостатки Redmi K90 Ultra: шум при работе вентилятора на высокой скорости, большой корпус и относительно скромные камеры для своей ценовой категории. Однако как для игрового флагмана, эти компромиссы оказались некритичными.

Второе место занял Xiaomi 17 Max с рейтингом 97,50%, уступив лидеру всего 0,04%. Смартфон позиционируется как большой флагман для повседневного использования и оснащен 6,9-дюймовым экраном, аккумулятором 8000 мАч и продвинутой системой камер. Замкнул тройку лидеров Huawei Mate 70 Pro, набравший 97,07% положительных отзывов. Несмотря на то, что модель вышла еще в 2024 года, она продолжает пользоваться популярностью.

Также в топ лучших попали Nubia Z80 Ultra, OPPO K15 Pro+, OPPO Find N5, OPPO K13 Turbo 5G, OPPO Find X8 Ultra, OPPO Find X9 Ultra и Nubia Z70S Ultra Photographer Edition. Все они получили рейтинг удовлетворенности не ниже 94%.

Ранее AnTuTu обновил рейтинг Android-смартфонов с лучшим соотношением цены/производительности. Для удобства, все устройства разделили на пять ценовых категорий: от ультрабюджетных до флагманских.

Эксперты назвали смартфон за 200 долларов, которого большинству пользователей хватит "с головой". Устройство обеспечивает долгую автономную работу, поддержку беспроводной зарядки и редкие для бюджетного класса функции.

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