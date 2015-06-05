Порошенко о возможном увольнении Яценюка: Не вижу необходимости менять премьера
Президент Порошенко не видит необходимости сейчас менять премьер-министра и объясняет, что его вчерашнее заявление о возможных изменениях в Кабмине никоим образом не было направлено против кого-то персонально.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции по случаю ежегодного послания к Верховной Раде Украины «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2015 году».
«Я не вижу сегодня возможностей и необходимости смены премьер-министра», - сказал он.
«Подчеркиваю, что сегодняшнее правительство очень тяжело работает, но осенью коалиция должна отреагировать на позицию людей и сделать определенные выводы», - сказал Порошенко.
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Глава государства добавил: «Мое вчерашнее заявление о возможных изменениях в правительстве осенью никоим образом не было направлено против кого-то персонально, но каждого члена правительства оно должно предельно мобилизовать на еще более активную работу», - сказал глава государства.
Порошенко подчеркнул, что ценит работу министров и главы правительства, которым работать очень тяжело.
«Но усталость не является мерилом работы. Высокую оценку общества мы можем заслужить не только нашей несомненной работоспособностью, а результативностью. И именно по результатам осенью должны быть сделаны соответствующие выводы», - сказал президент.