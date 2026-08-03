Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию со 2 августа по 31 октября 2026 года. Новых правил мобилизации при этом не вводят - перечень оснований для освобождения от призыва остался прежним.
Рассказываем, кто может быть освобожден от мобилизации в Украине в августе 2026 года.
Ранее мы писали, планируется ли мобилизация женщин с 1 августа 2026 и кого могут призвать.
Кто не подлежит мобилизации в Украине в 2026 году с 1 августа
Призыв в Украине по-прежнему регулирует Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации": статья 23 определяет, на кого мобилизация не распространяется - по состоянию здоровья, семейному положению или роду занятий.
Согласно закону от призыва освобождаются:
- признанные военно-врачебной комиссией временно или полностью непригодными по состоянию здоровья (перечень диагнозов закреплен приказом Минобороны №402);
- люди с инвалидностью I, II или III группы;
- мужчины до 25 лет, не состоящие на воинском учете;
- родители трех и более детей до 18 лет на их иждивении;
- одинокие мать или отец, воспитывающие ребенка самостоятельно;
- родители и опекуны детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;
- опекуны детей, оставшихся без родительской заботы;
- те, кто постоянно ухаживает за тяжелобольными родственниками, супругами, родителями или людьми с инвалидностью I-II группы;
- студенты дневной и дуальной форм обучения, аспиранты, докторанты, преподаватели и научные сотрудники с оформленной отсрочкой;
- работники объектов критической инфраструктуры, оборонной промышленности и стратегических предприятий - при наличии официальной брони;
- отдельные категории госслужащих и судьи;
- те, чьи близкие погибли или пропали без вести в боевых действиях;
- вернувшиеся из плена;
- военнообязанные женщины.
Если говорить о том, с какими болезнями не мобилизуют в военное время, то основанием для полного освобождения служит "Расписание болезней" из приказа №402: комиссия смотрит не на сам диагноз, а на то, насколько он мешает выполнять обязанности.
Чаще всего это тяжелые формы сердечно-сосудистых заболеваний, онкология с прогрессированием, серьезные психические расстройства (в том числе шизофрения и биполярное расстройство с частыми обострениями), полная утрата зрения или слуха, тяжелые поражения опорно-двигательной и нервной систем. Заключение выносится индивидуально - по медицинским документам и результатам осмотра, поэтому при одинаковом диагнозе решение ВВК может отличаться.
Среди тех, кого точно не заберут на войну, согласно статье 37 Закона "О воинской обязанности и военной службе":
- признанные непригодными по состоянию здоровья;
- достигшие 60 лет;
- утратившие украинское гражданство;
- объявленные судом умершими или без вести пропавшими.
Их снимают с воинского учета полностью.
Полный список, кто не подлежит мобилизации закреплен в законе, но само по себе основание для отсрочки не действует автоматически - статус нужно официально оформить.
Отдельная норма - закон N4782-IX: те, кто отслужил по программе "Контракт 18-24", после увольнения получают годовую отсрочку, и вернуться на службу в этот период они могут только по собственному желанию.
Также после 1 августа у многих военнообязанных автоматически обновились данные в электронном военно-учетном документе (е-ВОД/е-ВУД) - у части отсрочка закончилась, у части продлилась без дополнительных действий. Работодателям в связи с этим нужно проверить сроки действия отсрочек своих сотрудников, обновить данные персонального воинского учета и внести новые даты формирования е-ВОД.
Более 90% отсрочек в целом продлеваются автоматически: если документы оформлены верно, а данные в госреестрах актуальны, обращаться никуда не нужно. Если в реестрах не хватает данных или есть ошибки – нужно обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Сейчас автоматическое продление действует для 22 категорий граждан, а оформить новую отсрочку через "Резерв+" можно по 11 категориям.