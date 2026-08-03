Полный перечень оснований для освобождения от призыва и временной отсрочки - что изменилось с 1 августа.

Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию со 2 августа по 31 октября 2026 года. Новых правил мобилизации при этом не вводят - перечень оснований для освобождения от призыва остался прежним.

Рассказываем, кто может быть освобожден от мобилизации в Украине в августе 2026 года.

Ранее мы писали, планируется ли мобилизация женщин с 1 августа 2026 и кого могут призвать.

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Кто не подлежит мобилизации в Украине в 2026 году с 1 августа

Призыв в Украине по-прежнему регулирует Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации": статья 23 определяет, на кого мобилизация не распространяется - по состоянию здоровья, семейному положению или роду занятий.

Согласно закону от призыва освобождаются:

признанные военно-врачебной комиссией временно или полностью непригодными по состоянию здоровья (перечень диагнозов закреплен приказом Минобороны №402);

люди с инвалидностью I, II или III группы;

мужчины до 25 лет, не состоящие на воинском учете;

родители трех и более детей до 18 лет на их иждивении;

одинокие мать или отец, воспитывающие ребенка самостоятельно;

родители и опекуны детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;

опекуны детей, оставшихся без родительской заботы;

те, кто постоянно ухаживает за тяжелобольными родственниками, супругами, родителями или людьми с инвалидностью I-II группы;

студенты дневной и дуальной форм обучения, аспиранты, докторанты, преподаватели и научные сотрудники с оформленной отсрочкой;

работники объектов критической инфраструктуры, оборонной промышленности и стратегических предприятий - при наличии официальной брони;

отдельные категории госслужащих и судьи;

те, чьи близкие погибли или пропали без вести в боевых действиях;

вернувшиеся из плена;

военнообязанные женщины.

Если говорить о том, с какими болезнями не мобилизуют в военное время, то основанием для полного освобождения служит "Расписание болезней" из приказа №402: комиссия смотрит не на сам диагноз, а на то, насколько он мешает выполнять обязанности.

Чаще всего это тяжелые формы сердечно-сосудистых заболеваний, онкология с прогрессированием, серьезные психические расстройства (в том числе шизофрения и биполярное расстройство с частыми обострениями), полная утрата зрения или слуха, тяжелые поражения опорно-двигательной и нервной систем. Заключение выносится индивидуально - по медицинским документам и результатам осмотра, поэтому при одинаковом диагнозе решение ВВК может отличаться.

Среди тех, кого точно не заберут на войну, согласно статье 37 Закона "О воинской обязанности и военной службе":

признанные непригодными по состоянию здоровья;

достигшие 60 лет;

утратившие украинское гражданство;

объявленные судом умершими или без вести пропавшими.

Их снимают с воинского учета полностью.

Полный список, кто не подлежит мобилизации закреплен в законе, но само по себе основание для отсрочки не действует автоматически - статус нужно официально оформить.

Отдельная норма - закон N4782-IX: те, кто отслужил по программе "Контракт 18-24", после увольнения получают годовую отсрочку, и вернуться на службу в этот период они могут только по собственному желанию.

Также после 1 августа у многих военнообязанных автоматически обновились данные в электронном военно-учетном документе (е-ВОД/е-ВУД) - у части отсрочка закончилась, у части продлилась без дополнительных действий. Работодателям в связи с этим нужно проверить сроки действия отсрочек своих сотрудников, обновить данные персонального воинского учета и внести новые даты формирования е-ВОД.

Более 90% отсрочек в целом продлеваются автоматически: если документы оформлены верно, а данные в госреестрах актуальны, обращаться никуда не нужно. Если в реестрах не хватает данных или есть ошибки – нужно обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Сейчас автоматическое продление действует для 22 категорий граждан, а оформить новую отсрочку через "Резерв+" можно по 11 категориям.

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