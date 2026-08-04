4 психологов спросили, почему взрослые братья и сестры отдаляются, все ответили одинаково

Отношения брата и сестры в детстве во многом поддерживаются автоматически. Во взрослом возрасте такая естественная близость исчезает.

Многие считают, что взрослые братья и сестры перестают общаться из-за конфликтов, обид или раздела наследства. Но психологи утверждают, что причиной становится совсем другой фактор, который остается почти незаметным.

Четыре практикующих психолога объяснили, почему даже самые близкие в детстве брат и сестра со временем могут стать практически чужими людьми. Любопытно, что несмотря на разный профессиональный опыт, все специалисты пришли к одному выводу, пишет журнал Parade.

Главная причина – не конфликт, а "пассивное отдаление"

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По словам психологов, наиболее распространенной причиной охлаждения отношений между взрослыми братьями и сестрами является так называемое пассивное отдаление.

Речь идет не о ссорах или серьезных разногласиях, а о постепенной потере связи из-за изменений в жизни.

Каждый человек со временем получает новые обязанности и приоритеты: учебу, работу, карьеру, отношения, воспитание детей, бытовые заботы. На поддержание общения с братом или сестрой просто перестает хватать времени и сил.

Психологи объяснили, что отношения в детстве во многом поддерживаются автоматически: дети живут в одном доме, каждый день видятся, учатся в одной школе или проводят свободное время вместе. Во взрослом возрасте такая естественная близость исчезает, поэтому отношения требуют уже осознанных усилий.

Если никто из родственников не берет инициативу в свои руки, эмоциональная дистанция постепенно увеличивается.

Почему это происходит практически незаметно

Психологи объяснили, что многие даже не замечают момента, когда начинают терять связь. Поначалу пропадает привычка регулярно созваниваться. Затем встречи становятся редкими, разговоры – короткими, а со временем люди начинают знать о жизни друг друга лишь из социальных сетей или рассказов родственников.

Особенно этому способствует географическая удаленность. Если брат или сестра живут в другом городе или стране, возможность для общения практически исчезает.

Специалисты подчеркнули, что это вовсе не означает, что между родственниками пропала любовь или привязанность. Чаще всего отношения просто перестают получать необходимое внимание.

Как восстановить отношения

По мнению психологов, главное средство против пассивного отчуждения – осознанность. То есть, если человек понимает, что отношения стали прохладнее, не стоит ждать инициативы от другой стороны. Эксперты посоветовали прямо сказать брату или сестре о своих чувствах. Например, признаться, что общения стало меньше и хочется снова стать ближе.

После этого важно регулярно поддерживать контакт – звонить, писать сообщения, интересоваться жизнью друг друга и планировать совместные встречи.

При этом специалисты рекомендовали не пытаться сделать отношения такими, какими они были в детстве. Дело в том, что за годы оба человека изменились, поэтому лучше познакомиться друг с другом заново – узнать новые интересы, взгляды, жизненные цели и ценности.

Еще три причины, которые могут разрушить отношения

Пассивное отчуждение – далеко не единственный фактор, способный отдалить братьев и сестер. Есть соперничество, возникшее в детстве. Психологи отметили, что серьезный след могут оставить родители, которые постоянно сравнивали детей между собой или поощряли конкуренцию.

Во взрослом возрасте подобные установки нередко превращаются в чувство зависти, неполноценности или скрытого соперничества.

Эксперты посоветовали отказаться от старых ролей и перестать воспринимать друг друга как конкурентов. Вместо этого важно увидеть в брате или сестре самостоятельную личность.

Также причиной могут стать разные жизненные ценности. В частности, с возрастом люди формируют собственные взгляды на жизнь, политику, воспитание детей и многие другие вопросы.

Если такие темы постоянно становятся причиной конфликтов, психологи рекомендовали установить границы и договориться не обсуждать вопросы, которые неизменно приводят к ссорам.

По словам специалистов, уважать человека можно даже при полном несовпадении взглядов.

Создание собственной семьи также может быть причиной отдаления между братьями и сестрами. После вступления в брак и рождения детей приоритеты большинства людей меняются.

Главное внимание начинает уделяться супругу, детям и собственной семье, а отношения с родителями и братьями или сестрами постепенно отходят на второй план.

Иногда ситуацию осложняют непростые отношения между супругами и родственниками, что еще больше увеличивает дистанцию.

Что делать, если отношения восстановить не удается

Психологи признали, что переживать из-за отчуждения с братом или сестрой совершенно естественно.

Если попытки наладить общение не приносят результата, специалисты посоветовали все равно сохранять открытость к примирению.

Главный вывод

Эксперты пришли к единому мнению: чаще всего взрослые братья и сестры перестают общаться вовсе не из-за конфликтов, а из-за постепенного "пассивного отчуждения", которое возникает на фоне новых забот и жизненных обстоятельств.

Однако такая дистанция не является необратимой. Искренний разговор, регулярное общение и готовность познакомиться друг с другом заново способны со временем вернуть эмоциональную близость даже после многих лет разлуки.

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