Автомеханик объяснил, о каких неисправностях может сигнализировать индикатор Check Engine и как определить это на месте.

Индикатор Check Engine ("чек") часто застает водителей врасплох, однако не стоит сразу паниковать – причины могут быть как серьезными, так и вполне бытовыми. АвтомеханикАлександр Годунок рассказал в комментарии УНИАН, можно ли ездить на машине, если загорелся чек, как узнать причину этого и когда без СТО не обойтись.

Какие неисправности показывает чек – распространенные причины

По словам механика, чаще всего индикатор Check Engine загорается из-за проблем с топливной системой, и одной из главных причин он назвал низкое качество топлива. Из-за этого может выйти из строя лямбда-зонд – датчик, контролирующий состав выхлопных газов и помогающий двигателю правильно дозировать топливную смесь.

"Кроме того, если чек загорелся на ходу, причиной часто оказывается загрязнение топливных форсунок, из-за чего топливо распыляется неравномерно, а двигатель работает менее эффективно".

Еще одной распространенной причиной, когда горит контрольная лампочка двигателя и машина дергается, он назвал неисправность электрического топливного насоса, который охлаждается бензином и так же чувствителен к его качеству.

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Кроме того, индикатор нередко загорается из-за изношенных свечей или неисправных катушек зажигания – если свечи не обеспечивают полноценного воспламенения смеси, возникают пропуски зажигания, которые электронная система фиксирует как неисправность:

"Самые распространённые причины сегодня – это лямбда-зонд, свечи зажигания и катушки зажигания, остальные неисправности уже носят более индивидуальный характер".

Годунок также обратил внимание, что в дизельных автомобилях о неисправности чаще всего сигнализирует не лампа Check Engine, а индикатор свечей накаливания в виде спирали, который начинает мигать на приборной панели.

Как понять, от чего горит чек – можно ли это узнать самостоятельно

При этом он подчеркнул, что хотя старые модели – "Жигули", "Волги", "Москвичи" – действительно можно было диагностировать самостоятельно, для современных автомобилей всё же необходимо дополнительное оборудование:

"В современных машинах ни давление топлива, ни систему зажигания "дедовскими" методами уже не проверить".

В частности, раньше, по его словам, можно было замкнуть определенные контакты, включить зажигание и по количеству миганий индикатора определить код неисправности – этот метод также работал на некоторых моделях Toyota, Nissan и Opel.

Однако для современных автомобилей такой подход уже неактуален, и большинство неисправностей сегодня определяют только с помощью компьютерной диагностики. К тому же часто бывает, что горит чек, но машина работает нормально, из-за чего выявить неисправность становится ещё сложнее.

Впрочем, всё же есть один доступный вариант для самостоятельной проверки – недорогой прибор ELM327 (так называемый "OBD-сканер"), который подключается к телефону:

"Вы подключаете его к автомобилю, и он выдает код ошибки – можно ввести этот код в Google, и система подскажет, что он означает".

Такое устройство, по мнению эксперта, стоит относительно недорого – около 300–400 гривен, тогда как профессиональное диагностическое оборудование обходится от 500 долларов и выше, поэтому возить его в машине может позволить себе далеко не каждый.

Для чего нужен OBD сканер – насколько ему можно доверять

В то же время он предупредил, что даже те, кто пользуется недорогими сканерами, не всегда получают точные результаты. Иногда прибор неправильно определяет код ошибки, из-за чего человек покупает и меняет одну деталь, а причина на самом деле кроется совсем в другом:

"Дешевый сканер не может гарантировать стопроцентную точность".

Более того, по мнению эксперта, недорогие OBD-сканеры лучше всего подходят для автомобилей конца 1990-х – начала 2000-х годов, когда электронные системы были значительно проще и на таких моделях приборы обычно работают более корректно.

Новые автомобили, напротив, оснащены более сложными электронными системами, поэтому для их точной диагностики требуется уже профессиональное оборудование, которое используют в основном на СТО.

Таким образом, если вы не знаете, что делать, если загорелся check, лучше не рисковать и отвезти машину на проверку мастерам.

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