США израсходовали почти 80% основных средств перехвата ракет, - CNN

Запасы ключевых систем ПВО особенно сильно сократились во время войны с Ираном.

США израсходовали в ходе конфликта с Ираном почти 80% перехватчиков THAAD, около половины ракет Patriot и значительную часть других высокоточных боеприпасов. Об этом пишет CNN.

По данным нескольких источников издания, высокопоставленные американские военачальники предупреждают, что запасы боеприпасов Пентагона "опасно низки".

Запасы ключевых систем ПВО особенно сильно сократились во время войны с Ираном. По данным двух источников, с начала войны американские военные израсходовали почти четыре пятых своих ракет THAAD по сравнению с довоенными показателями и примерно половину своих перехватчиков Patriot. Информация о низком уровне запасов THAAD ранее не сообщалась.

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По оценкам Центра стратегических и международных исследований, до начала войны с Ираном в арсенале США находилось около 2200 ракет Patriot (двух наиболее модернизированных вариантов) и 452 ракеты THAAD.

Отмечается, что страны Персидского залива также вновь выразили обеспокоенность по поводу того, как нехватка систем ПВО может повлиять на их способность отражать потенциальные ответные действия Ирана, если президент Дональд Трамп решит эскалировать продолжающийся конфликт.

Некоторые из этих стран полагаются на американские системы ПВО и признали, что нехватка запасов может затруднить их собственную способность перехватывать иранские ракетные и беспилотные атаки, особенно если они будут направлены в ответ на любую эскалацию со стороны США, сообщили несколько официальных лиц.

"Вопрос о запасах вновь поднимался перед решением президента на прошлой неделе отменить новые удары по Ирану, что стало как минимум вторым случаем за последние недели, когда старшие военные советники Трампа конкретно выразили обеспокоенность по поводу сокращения количества ключевых американских боеприпасов во время обсуждений потенциальной эскалации конфликта с Ираном", - сказано в статье.

По словам источника, знакомого с недавними внутренними отчетами Пентагона, армия США также использовала "практически все" свои высокоточные дальнобойные зенитные орудия во время конфликта.

Дефицит ракет у США

Ранее сообщалось, что армия США израсходовала значительную часть запасов высокоточных ракет дальнего радиуса действия в ходе пятимесячной войны с Ираном.

Речь идет о ракетах, которые преимущественно относятся к классу "земля-земля". Они известны как "Армейские тактические ракетные системы" ATACMS и "Высокоточные ударные ракеты" PrSM.

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