Названы страны Европы с самыми высокими минимальными зарплатами: какое место заняла Украина

Среди стран ЕС самый низкий показатель у Болгарии.

Лишь восемь из 29 европейских стран повысили минимальную зарплату в 2026 году. В то же время инфляция в еврозоне за этот период составила 3,2%, то есть во многих странах работники с минимальной зарплатой фактически обеднели из-за роста цен, пишет Euronews со ссылкой на данные Евростата о минимальных зарплатах.

В номинальном выражении самая высокая минимальная месячная зарплата в Европе зафиксирована в Люксембурге – 2771 евро. Среди стран ЕС самый низкий показатель у Болгарии – 620 евро. Если учитывать страны-кандидаты в Евросоюз, то самая низкая минимальная зарплата в Украине – 169 евро.

По уровню минимальной зарплаты страны распределяются следующим образом:

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свыше 2000 евро – пять стран;

от 1000 до 2000 евро – девять стран, хотя почти все они ближе к отметке 1000 евро;

менее 1000 евро – 15 стран, то есть более половины государств, по которым имеются данные. При этом семь из них – страны-кандидаты в ЕС.

В группу с минимальной зарплатой свыше 2000 евро, кроме Люксембурга, входят:

Ирландия – 2391 евро;

Германия – 2343 евро;

Нидерланды – 2338 евро;

Бельгия – 2234 евро.

Франция лишь немного не дотягивает до этой группы с показателем 1867 евро.

К средней группе относятся Словения – 1482 евро, Испания – 1425 евро, Литва – 1153 евро, Польша – 1119 евро, Кипр – 1088 евро, Греция – 1073 евро, Португалия – 1073 евро и Хорватия – 1050 евро.

Самые низкие показатели у Украины (169 евро) и Молдовы (313 евро). Во всех остальных странах минимальная зарплата превышает 500 евро.

Отмечается, что только восемь стран повысили минимальную зарплату с января по июль 2026 года:

Северная Македония – +6,9%;

Румыния – +6,8%;

Эстония – +6,8%;

Бельгия – +5,8%;

Греция – +4,5%;

Люксембург – +2,5%;

Франция – +2,4%;

Нидерланды – +1,9%.

В остальных странах минимальные зарплаты не изменились. При этом в пяти странах Европейского Союза нет законодательно установленной минимальной заработной платы – это Италия, Дания, Швеция, Австрия и Финляндия.

Зарплаты в Украине – главные новости

Средняя заработная плата в Украине в июне выросла на 5,9% по сравнению с маем и достигла 32 783 гривень до уплаты налогов, сообщила Государственная служба статистики. После вычета 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора украинцы в среднем получали "чистыми" на руки 25 243 гривни.

Средняя заработная плата работников центральных органов исполнительной власти в июне составила 66,84 тысячи гривень, что на 7 тысяч больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – 107,2 тыс. грн.

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