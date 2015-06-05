Порошенко назвал участие в Марше равенства конституционным правом любого украинца

Президент Украины Петр Порошенко считает, что участие в Марше равенства - это конституционное право любого гражданина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции.

«Относительно Марша равенства, я к этому отношусь как христианин и как президент-европеец, и я считаю, что это совместимые понятия», - отметил он.

Читайте такжеПравый Сектор требует от Кличко запретить Марш равенства ЛГБТ-сообщества

«Я не буду в нем участвовать. Но я не вижу никаких оснований для того, чтобы кто-то ему препятствовал, поскольку это конституционное право каждого украинского гражданина», - добавил Порошенко.