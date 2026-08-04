Россиянам не помогло даже появление двухместной модификации самолета, которая недавно впервые поднялась в небо.

Индия решила не покупать российские истребители Су-57Е , несмотря на все попытки России продать эти самолеты. Решение подтвердил секретарь министерства обороны Индии Раджеш Кумар Сингх, сообщает Defence Security Asia.

"Нет, мы не рассматриваем закупку самолетов "Сухого", – заявил Сингх, отвечая на вопрос о приобретении новых истребителей. Он добавил, что Индия активно работает над модернизацией имеющихся самолетов "Су", которые производятся по лицензии РФ.

В последнее время Россия всеми силами продвигала Су-57Е на индийский рынок, предлагая не только продажу самолетов, но и локализацию их производства на мощностях индийской компании Hindustan Aeronautics Limited с передачей технологий.

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В декабре 2025 года на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди российский диктатор Владимир Путин обсуждал идею совместного производства этих самолетов. Предложение предусматривало поставку двух-трех эскадрилий (до 40 машин).

Альтернативой Су-57Е должен стать индийский истребитель нового поколения AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), который пока находится на стадии создания прототипов.

Эксперты связывают отказ от закупки Су-57 с негативным опытом участия Индии в совместной программе FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), из которой страна вышла в 2018 году. Тогда Нью-Дели объяснил это решение претензиями к характеристикам Су-57, в частности, несоответствием требованиям малозаметности.

Таким образом, новый отказ индийской стороны стал уже вторым крупным провалом Су-57 на индийском рынке.

Су-57 – другие новости

Неудача Су-57 в Индии не должна удивлять, ведь со времени первого полёта истребителя в 2010 году он практически не заинтересовал международных покупателей. Единственным известным иностранным заказчиком за все эти годы стал Алжир, который, как сообщается, приобрел небольшую партию этих самолетов.

Россиянам не помогло даже появление двухместной версии самолета, которая недавно впервые поднялась в небо. Предполагалось, что именно она заинтересует индийцев, ведь они давно эксплуатируют двухместные Су-30МКИ. Однако эти ожидания не оправдались.

Надежд на Китай у Москвы практически не осталось, ведь сегодня Пекин массово производит собственные истребители пятого поколения. Кроме того, Су-57 опозорился на международном авиашоу в Китае, где специалисты высмеяли российскую культуру производства.

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