Patriot не спасут: Foreign Policy раскрыл, как остановить баллистические атаки РФ по Украине

Произвести необходимое количество средств ПВО, чтобы сбивать всю баллистику – невозможно, отмечает издание.

Европа и США должны ускорить поиск решения для Украины по отражению баллистических атак, поскольку произведенных ракет-перехватчиков никогда не будет достаточно.

Как пишет Foreign Policy, таким решением может стать лишение России возможности наносить баллистические удары. Журналисты отметили, что стратегия "стрельбы по лучнику" значительно эффективнее, чем попытки перехватить стрелы. И, как подчеркнуло издание, этот вопрос имеет неотложное значение для Украины.

Журналисты считают, что первым шагом может стать уничтожение производственных мощностей по созданию баллистических ракет на территории РФ. К тому же Украина уже нанесла удары по таким предприятиям, в частности по "Титан-Баррикады" в Волгограде или "Прогрессу" в Чебоксарах.

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Однако привлечение западных ресурсов для решения этого вопроса сопряжено с проблемами из-за страха перед ядерным оружием России, пишет издание. В частности, немецкие политики считают эту стратегию "очень рискованной и ведущей к эскалации".

И это вызывает вопросы о том, как будет действовать Запад в случае прямой войны с РФ. Поскольку такое столкновение, скорее всего, будет характеризоваться глубокими точными ударами обеих сторон. И Москва, по мнению журналистов, вполне может прибегнуть к ядерному шантажу, чтобы связать руки Западу. Поскольку подобные удары могут непосредственно угрожать российскому арсеналу ядерного оружия, противоракетной обороне и системе раннего предупреждения.

Впрочем, отмечают журналисты, Запад уже неоднократно задерживал поставки Киеву различного оружия из-за страха перед Кремлем. Однако в итоге большая часть этого оружия все же была передана Украине, а Москва была вынуждена отодвинуть свои "красные линии". На этом фоне издание пришло к выводу, что в случае прямой конфронтации с РФ страх западных стран перед эскалацией вряд ли исчезнет.

"Давно пора провести более реалистичную дискуссию о том, на что Европа готова пойти и чем рисковать в войне с Россией… Политические лидеры, явно колеблющиеся, дают Москве основания полагать, что массированные атаки на европейские города можно проводить безнаказанно. Ночные обстрелы Киева уже демонстрируют, как это будет выглядеть, пишут журналисты.

Противодействие российским ударам: что известно

Напомним, в последнее время Украина испытывает значительный дефицит ракет для ПВО, способных сбивать российские баллистические ракеты. В частности, во время массированного удара в ночь на 1 августа Москва использовала для атаки 35 ракет. Силы обороны сбили лишь две из них.

По данным СМИ, в США Зеленский обсуждал возможность использования систем Starlink над территорией РФ. Цель этого – уничтожение российских пусковых установок, которые они используют для баллистических ударов по Украине.

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