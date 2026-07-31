Эксперт рассказала, как подтвердить прохождение военной службы для получения пенсии, в каких случаях могут возникнуть проблемы с зачислением стажа и что делать в такой ситуации.

Военная служба влияет на право на пенсию, но у многих возникают вопросы, как именно этот период учитывается при назначении выплат.

Юрист Алена Чмона в комментарии УНИАН объяснила, какие документы нужно хранить, почему Пенсионный фонд иногда не засчитывает стаж и как отстоять свои права.

Ранее мы также рассказывали, как подтвердить трудовой стаж, если предприятие ликвидировано в Украине - юрист дал ответ.

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Входит ли служба в армии в трудовой стаж

Как рассказала в комментарии УНИАН юрист по перерасчету пенсий ЮК "Приходько и партнеры" Алена Чмона, служба в армии - независимо от того, мобилизован ли человек, является ли он контрактником или проходит срочную службу - засчитывается в страховой стаж и учитывается при назначении пенсии. Страховые взносы за военнослужащего уплачиваются из его денежного довольствия.

Основной документ - это военный билет, в котором указываются периоды поступления на военную службу и увольнения с нее. Именно этот период - от начала службы до увольнения - и засчитывается лицу в качестве стажа. "Если человек является контрактником, то в Пенсионный фонд дополнительно можно подать заключенный контракт", - отмечает эксперт.

Как зачисляется военная служба в стаж, если человек официально не работал или был индивидуальным предпринимателем

"Даже если человек ранее нигде не работал, а пошел служить, - то служба становится его работой. Конечно, он также может получить справку ОК-5 (содержит индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра Пенсионного фонда)", - объясняет юрист.

Физическое лицо-предприниматель может быть мобилизовано и продолжать свою деятельность. Если человек открыл ФЛП и у него есть команда сотрудников, которые могут и дальше поддерживать деятельность, то он может не прекращать работать как ФЛП.

Чтобы подтвердить военную службу для получения пенсии, необходимы следующие документы:

военный билет;

записи в трудовой книжке (преимущественно для тех, кто служил в советской армии);

справки из воинских частей, ТЦК или архивов.

Адвокат посоветовала обязательно проверять стаж в армии после демобилизации - это касается не только военных, ведь случаются ошибки при учете стажа. Сделать это можно, получив справку ОК-5 через приложение "Дия". Если окажется, что что-то не учтено, стоит обратиться в Пенсионный фонд за разъяснением причины.

Отдельно эксперт обратила внимание на тех, кому предусмотрена именно военная пенсия: их воинская часть или ведомство (например, Служба безопасности Украины или Нацгвардия) должно выдать послужной список с информацией о прохождении службы и подсчетом стажа.

Когда стаж в армии могут не зачесть и что делать в таких случаях

Службу могут не зачесть в стаж, если отсутствуют доказательства её прохождения - например, не сохранился военный билет и нет возможности доказать сам факт службы. Впрочем, по словам эксперта, сегодня это очень редкая ситуация, поскольку действует электронный документооборот.

В основном проблемы с зачетом стажа возникают у тех, кто служил во времена СССР. Среди типичных причин отказа адвокат назвала:

несоответствующую печать в военном билете или наличие исправлений;

прохождение службы не на территории Украины;

чисто технические дефекты документа.

"В моей практике был случай, когда человеку не зачли службу в армии во времена Советского Союза, потому что у него в военном билете отклеилась фотография", - говорит юристка.

Также она напомнила, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Трудовой кодекс были внесены изменения: за мобилизованным лицом должно сохраняться рабочее место, а некоторые предприятия продолжают выплачивать работнику зарплату и, соответственно, страховые взносы. При этом она предупредила: "Календарный страховой стаж за один и тот же месяц не дублируется в случае наличия выплат с нескольких мест работы".

Если у человека есть все документы, подтверждающие прохождение службы, и он подал их в Пенсионный фонд, но стаж не зачли, нужно действовать последовательно:

убедиться, что все документы, подтверждающие службу, поданы в Пенсионный фонд;

если стаж не зачли - выяснить причину, обратившись в письменной форме, а не устно.

"Если человек просто придет в ПФ и обратится с устной просьбой, то каждый раз ему могут предоставлять разную информацию. При наличии письменного ответа от Пенсионного фонда, где стоит подпись уполномоченного лица, несущего ответственность за то, что там написано, этот документ можно будет использовать для обжалования незачисления стажа за военную службу в судебном порядке, либо человек просто поймёт, что не так, и на основании этого ответа сможет устранить недостатки и добиваться зачёта стажа в дальнейшем", - объясняет специалист.

Формальные основания для отказа - например, исправления в военном билете или придирки к печати - можно обжаловать в суде, если больше нигде невозможно получить документы, подтверждающие стаж.

Военная служба в любом случае добавляет годы стажа. В то же время доплаты, например за участие в боевых действиях, при назначении пенсии не учитываются и не влияют на ее размер - для расчета военной пенсии берется только основное денежное обеспечение.

Если же человек не выходит на военную пенсию, Пенсионный фонд для расчета использует среднюю заработную плату за весь период страхового стажа - то есть, учитывается заработок за всю жизнь, а не только зарплата военнослужащего.

справка Алена Чмона юрист Алена Чмона - старший юрист компании Prikhodko&Partners. Специализируется на перерасчете пенсий силовых структур, бывших госслужащих и социальной защите военнослужащих и их семей. Защищает клиентов в судах и органах государственной власти.

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