Россия за последние месяцы нанесла почти 250 ударов по украинским АЗС, - NYT

Россияне говорят о том, что удары по украинским АЗС якобы направлены на "подрыв транспортной логистики" Сил обороны Украины.

За последние месяцы россияне нанесли удары по почти 250 автозаправочным станциям в Украине. Многие украинские чиновники и аналитики уверены, что это месть Кремля за атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Как пишет The New York Times, автозаправочные станции, которые стали неотъемлемой частью многих украинцев, превратились в источник беспокойства и страха. Теперь украинцы стараются проводить как можно меньше времени на АЗС.

В издании напомнили, что Украина неоднократно заявляла о том, что удары по российским НПЗ направлены на то, чтобы перекрыть доходы, финансирующие российскую военную машину. Россияне же говорят о том, что удары по украинским АЗС якобы направлены на "подрыв транспортной логистики" Сил обороны Украины.

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Украинские чиновники отмечали, что, в отличие от российских НПЗ, автозаправочные станции ежедневно посещают обычные гражданские лица. Многие российские нефтеперерабатывающие заводы находятся в государственной собственности или принадлежат крупным компаниям, тогда как большинство АЗС в Украине - это розничные предприятия.

Советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов подчеркивал, что удары по гражданским заправочным станциям не оказывают реального влияния на военные поставки топлива.

"Единственная цель этих атак – запугать гражданское население", - сказал он.

В издании добавили, что Минобороны РФ начало регулярно сообщать об ударах по украинским АЗС в своих ежедневных сводках. Ведомство даже публикует видеозаписи атак беспилотников на АЗС, которые, по его утверждению, "активно используются" украинскими войсками.

Кроме того, российские "военкоры" пишут о том, что кампания ударов по украинским АЗС "только набирает обороты". Однако, в издании подчеркнули, что атаки на АЗС нанесли большой ущерб украинскому моральному духу, но не топливному снабжению, в отличие от ударов по российским НПЗ.

Сдвиг в логике российских ударов

Многие аналитики обратили внимание на то, что Россия начала часто наносить удары по украинским АЗС примерно с апреля. Такой сдвиг наблюдается после начала кампании Украины по нанесению ударов по российским НПЗ.

Согласно данным некоммерческой организации Armed Conflict Location & Event Data, с начала апреля было зафиксировано не менее 246 ударов по автозаправочным станциям, в том числе 194 – только с начала июня по 27 июля.

Российские атаки, по-видимому, происходят сериями, отметили в издании. С 24 по 25 июля были поражены четыре заправки в Полтавской области. Три заправки в Одесской области подверглись ударам в ночь с 7 на 8 июля. 3 июля атакам подверглись заправки в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях. Двумя днями ранее только в Днепропетровской области было поражено пять заправок.

Большинство ударов пришлось на регионы, расположенные вблизи линии фронта. Однако, по данным ACLED и украинской консалтинговой группы "А-95", россияне не обошли без внимания и места, расположенные вдали от зоны боевых действий. Также водители бензовозов стали все чаще отказываться ехать в наиболее опасные районы.

Есть ли дефицит топлива в Харьковской области из-за российских атак

Ранее глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что сведения о том, что на трассе от Харькова до Полтавы не осталось ни одной работающей АЗС, не соответствуют действительности. По его словам, дефицита топлива в Харьковской области также нет.

Синегубов отметил, что топливная инфраструктура региона работает в обычном режиме. Он подчеркнул, что для обеспечения бесперебойной работы АЗС власти уже согласовали специальные меры безопасности.

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