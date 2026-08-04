Ракета Falcon 9 скоро столкнется с Луной: она оставит кратер размером с пятиэтажный дом

В NASA заверили, что для Земли никакой опасности нет.

Ученые ожидают, что Луна скоро подвергнется столкновению с дрейфующим фрагментом ракеты SpaceX, который движется со скоростью около 2,43 километра в секунду. По их словам, это произойдет уже 5 августа, пишет BBC.

По данным Центра изучения околоземных объектов NASA (CNEOS), верхняя ступень одной из ракет Falcon 9 столкнется с Луной 5 августа. NASA пришло к этому выводу после того, как независимые астрономы заметили, что часть ракеты, запущенной в январе 2025 года, случайно оказалась на траектории столкновения с Луной.

"Для Земли никакой опасности нет. NASA продолжит отслеживать ракету-носитель в учебных целях, а также позже будет наблюдать за местом удара в научных целях", - заявил представитель NASA Джимми Рассел.

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Журналисты отметили, что SpaceX запустила ракету Falcon 9 в рамках совместной миссии США и Японии, целью которой в прошлом году была доставка на Луну двух посадочных модулей и научного оборудования.

Часть ракеты Falcon 9 является многоразовой и предназначена для возвращения на Землю в целях выполнения следующей миссии. Однако отдельные части ракеты отрываются в космосе и остаются там, застряв на орбите, пока в конечном итоге не столкнутся с другим небесным телом. Речь идет о верхней ступени ракеты, размер которой примерно соответствует пятиэтажному зданию, а вес на Земле составляет не менее 4 000 кг, подчеркнули журналисты.

По словам астронома Билл Грея, который первым обнаружил траекторию движения верхней ступени ракеты, объект упадет вблизи кратера Эйнштейна, расположенного на освещенной стороне Луны. Он прогнозирует, что при падении образуется кратер диаметром более 17 метров.

Журналисты добавили, что столкновении, вероятнее всего, произойдет в 06:35 по Гринвичу (09:35 по Киеву).

"Это действительно огромный объект, врезающийся в Луну. Он ни в коей мере не представляет опасности, мы можем просто наблюдать за этим зрелищем. Объект врежется в поверхность и поднимет огромный столб пыли, возможно, на высоту 50 км или более, который со временем будет распространяться в стороны", - рассказал доктор Мэтт Ботуэлл, астроном-популяризатор из Кембриджского университета.

Ботуэлл отметил, что из-за отсутствия атмосферы на Луне столкновение будет более впечатляющим, чем если бы это произошло на Земле. Он добавил, что удар не будет виден с Земли невооруженным глазом, но люди, имеющие доступ к современному телескопу, смогут увидеть вспышку, исходящую от поверхности Луны.

Ботуэлл подчеркнул, что еще более значимым будет образовательный потенциал этого столкновения. Он сказал, что этот момент предоставит уникальную возможность изучить, что происходит, когда объект сталкивается с Луной.

Ученые хотят превратить это событие в уникальный научный эксперимент

Ранее 23 астронома выступили с обращением, призывая коллег и любителей объединить усилия для наблюдения за тем, как фрагмент ракеты SpaceX Falcon 9 врежется в поверхность Луны. Пока ещё ни одно искусственное или естественное столкновение не было напрямую зафиксировано на освещённой Солнцем стороне Луны.

К наблюдению за событием будут привлечены мощнейшие космические обсерватории. Лунный разведывательный орбитальный аппарат NASA (Lunar Reconnaissance Orbiter) сфотографирует область до и после взрыва, а южнокорейский спутник Pathfinder попытается запечатлеть сам момент удара.

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