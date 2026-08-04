5 августа киевлян ждет один из самых жарких дней недели: раскалит до +35°

В столице продолжится сухая и очень жаркая погода.

В среду, 5 августа, в Киеве станет еще жарче - ожидается один из самых горячих дней этой недели. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночь будет тропической, ведь температура не опустится ниже +20° и оставит +22°...+24°. Днем воздух разогреет до неприятных +35°. Ожидается ясная, сухая и безоблачная погода.

Ветер будет слабый, всего 5-8 м/с, так что прохлады он не добавит. Восход в столице будет в 5:30, а закат в 20:37.

Видео дня

Во Львове в среду будет ясно. Ночью +20°, днем +36°.

В Луцке будет ясно, ночью +21°, днем +37°.

В Ровно завтра ясно, ночью +22°, днем +37°.

В Тернополе 5 августа ночью +22°, днем +37°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +21°, днем +35°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +17°, днем +37°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +21°, днем будет +38°, ясно.

В Черновцах в среду - ясно, ночью +21°, днем +37°.

В Виннице завтра будет +20°...+37°, ясно.

В Житомире в среду ночью +22°, днем +37°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +22°...+37°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра ночью +22°, днем +35°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +37°, ясно.

В Полтаве - ясно, температура воздуха +20°...+34°.

В Одессе 5 августа - ясно, температура ночью +22°, днем +34°.

В Херсоне в среду ночью будет +21°, днем +37°, ясно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +21°, днем +37°.

В Запорожье температура ночью +23°, днем +35°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +19°, а днем +33°, практически безоблачно.

В Харькове - ясно, температура ночью +22°, днем +34°.

В Днепре температура ночью будет +22°, днем +34°, ясно.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +20°...+31°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +19°, днем +35°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +19°, днем +33°.

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