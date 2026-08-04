В Киеве появляются 'островки' с недорогими квартирами, которые никому не нужны, – риэлтор

По словам Юрия Питы, абсолютно безопасных районов в Киеве сегодня нет.

В столице формируются районы, спрос на жилье в которых снижается из-за ситуации с безопасностью. Об этом УНИАН сообщил экс-президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита.

"Такие "анклавы" уже появляются, и это ощущается на рынке", – говорит специалист.

Среди подобных районов специалист называет Лукьяновку и Дарницу вблизи промышленной зоны, которые часто подвергаются ракетно-дроновым ударам.

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"В районе Лукьяновки сдать в аренду даже недорого очень проблематично. Люди не интересуются, потому что безопасность на первом месте. Не цена, не какие-то другие требования, а именно безопасность", – отмечает эксперт рынка.

По словам Питы, абсолютно безопасных районов в Киеве сегодня нет. Дополнительным фактором риска является расположение жилья вблизи объектов энергетической инфраструктуры.

В целом, если говорить о столице, то ключевыми критериями при выборе арендуемого жилья все больше становятся расположение, а также уровень комфорта и безопасности.

"На первое место сейчас выходит вопрос наличия и обеспечения бытовыми услугами: свет, тепло, вода, лифты, чтобы они работали, ну и наличие укрытий. При условии, что дом находится в относительно безопасном месте и имеет все условия для зимы, такие объекты пользуются спросом. Цены на них даже несколько выросли. Рост небольшой – в районе 10%", – отмечает специалист.

Жилье в Украине – последние новости

За первые шесть месяцев 2026 года аренда квартир в Украине подорожала на 15%, а частных домов – на 29%. Наиболее заметно цены выросли в Харькове, где аренда подорожала на 40%, и в Запорожье – на 33%.

Сообщалось также, что в первом полугодии рынок покупки квартир в Украине продолжил демонстрировать умеренный рост. Количество объявлений о продаже жилья увеличилось на 4%, а среднее количество откликов на одно объявление – на 3%. Медианная стоимость квартир в Украине в долларовом эквиваленте выросла на 3% и по состоянию на июнь достигла 61 090 долларов. Самым дорогим городом для покупки квартиры в Украине остается Киев.

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