США израсходовали 'практически все' свои высокоточные ракеты дальнего действия, – Reuters

Речь идет о ракетах ATACMS и PrSM.

Армия США израсходовала значительную часть запасов высокоточных ракет дальнего радиуса действия в ходе пятимесячной войны с Ираном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько осведомленных источников.

Речь идет о ракетах, которые преимущественно относятся к классу "земля-земля". Они известны как "Армейские тактические ракетные системы" ATACMS и "Высокоточные ударные ракеты" PrSM.

В частности, по данным двух источников, США использовали "практически все" эти системы.

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В то же время ранее не сообщалось об объемах запасов ракет ATACMS и PrSM, которые истощаются у американских военных.

Эти дальнобойные боеприпасы являются важными средствами военного арсенала, поскольку с их помощью можно наносить удары с безопасного расстояния. Стоимость одной ракеты такого типа превышает 1 млн долларов.

Ракеты ATACMS поставлялись Украине и играли ключевую роль в войне, позволяя украинским силам наносить удары по целям в глубине России.

Вместе с тем ракеты PrSM представляют собой более новое и совершенное вооружение, призванное заменить ATACMS с меньшим радиусом поражения.

В связи с стремительным сокращением запасов высокоточных дальнобойных ракет следует отметить, что президенту США Дональду Трампу, вероятно, придется рассчитывать на более рискованные, пилотируемые бомбардировочные миссии, если он возобновит масштабные атаки на Иран.

При этом источники отказались уточнить, сколько таких ракет ещё находится на вооружении армии США.

Трамп начал войну против Ирана вместе с Израилем в феврале, предполагая, что конфликт продлится недолго. Однако, поскольку война затягивается, три осведомлённых источника выразили обеспокоенность тем, что сокращение поставок ракет может ограничить способность США сдерживать противников, в том числе Россию и Китай.

Четвертый источник сообщил, что, хотя Центральное командование, контролирующее силы США на Ближнем Востоке, почти полностью израсходовало запас наземных ракет, имевшийся к началу войны, оно смогло вновь пополнить запасы ракет за счет военных запасов США и других регионов мира.

В Белом доме выступили с заявлением от имени Трампа, в котором говорилось, что у США "гораздо больше боеприпасов, чем у кого-либо другого в мире" и "гораздо больше, чем нам нужно".

"Наши оборонные компании в настоящее время производят больше боеприпасов, чем раньше, при этом расширяя свои производственные мощности и устанавливая рекордные показатели", – заявил Трамп.

Аналитики согласны с тем, что некоторые виды боеприпасов, в том числе артиллерийские снаряды и несколько типов ракет, производятся в рекордных объемах, но беспокойство вызывает то, что запасов может не хватить для длительной войны.

Увеличение производства комплектующих для Patriot и THAAD в США

Как сообщал УНИАН, недавно в США заключили рамочные соглашения с компаниями Lockheed Martin и Northrop Grumman с целью расширения производственных мощностей по созданию компонентов для ракет-перехватчиков PAC-3, зенитных ракетных комплексов Patriot и перехватчиков для систем THAAD.

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