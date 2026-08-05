Не только для одежды: 10 полезных способов применения липкого ролика в быту

Полезность липких роликов выходит далеко за рамки удаления ворсинок с одежды.

Липкий ролик полезен не только для очистки одежды. На самом деле этот простой аксессуар может стать универсальным помощником в доме. Эксперты назвали 10 неожиданных способов его использования в быту, пишет marthastewart.com.

Эффективность липкого ролика объясняется его клейкой поверхностью, которая легко собирает пыль, волосы, шерсть, крошки и другой мелкий мусор.

В отличие от некоторых средств для уборки, он не разносит загрязнения по воздуху, а сразу захватывает их. Именно поэтому ролик удобен для быстрой очистки различных поверхностей.

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По словам специалиста по уборке Бритни Ланкастер, липкий ролик также хорошо справляется с удалением ворса и шерсти домашних животных с некоторых типов диванов и кроватей.

Благодаря способности быстро собирать мелкий мусор этот простой инструмент можно использовать не только по прямому назначению. Вот 10 способов, как липкий ролик может пригодиться в доме.

Шторы и тканевые панели

Шторы быстро накапливают пыль, шерсть домашних животных и аллергены, но стирать их регулярно не всегда удобно. Липкий ролик поможет удалить поверхностные загрязнения между стирками и освежить ткань.

Уборка блесток

Блестки часто остаются на поверхностях даже после завершения творческих проектов. Липкий ролик помогает быстро собрать их со столов, пола и одежды. Также он подходит для уборки конфетти, ниток и мелких кусочков бумаги.

Абажуры

Абажуры быстро покрываются пылью. Несколько легких движений липким роликом помогут очистить поверхность, не деформируя её и не поднимая пыль в воздух.

Фетровые подкладки под мебель

Фетровые накладки, защищающие пол от царапин, со временем собирают пыль, волосы и мусор. Липкий ролик позволяет быстро очистить их без замены.

Салон автомобиля

Крошки, шерсть и мелкий мусор часто скапливаются на сиденьях и в других труднодоступных местах салона. Липкий ролик хорошо подходит для быстрой очистки обивки там, где пылесос может не справиться.

Разбитое стекло

Даже после уборки веником на полу могут оставаться мелкие осколки стекла. Липкий ролик поможет собрать незаметные частицы и убедиться, что поверхность полностью очищена. После использования клейкий лист следует сразу выбросить.

Внутренняя часть ящиков

Чистить ящики пылесосом или полностью вынимать их не всегда удобно. Липкий ролик помогает быстро убрать пыль и мусор, особенно крошки, которые скапливаются в кухонных ящиках.

Карманы пальто

В карманах часто скапливаются ворсинки, остатки салфеток и другой мелкий мусор. Если вывернуть карман сложно, липкий ролик поможет быстро очистить его изнутри.

Решетки колонок и вентиляторов

На решетках колонок и вентиляторов легко скапливается пыль. Липкий ролик помогает удалить её с поверхности, не заталкивая загрязнения внутрь.

Сумки и рюкзаки

На дне сумок и рюкзаков часто скапливаются крошки, пыль и другой мелкий мусор. Липкий ролик позволяет быстро очистить внутреннюю подкладку без стирки, что особенно удобно для сумок, которые сложно стирать.

Еще больше лайфхаков для уборки

Ранее женщина опробовала правило уборки 80/20 и рассказала, работает ли оно на самом деле. Суть правила заключается в том, чтобы заполнять любое пространство в доме лишь примерно на 80%, оставляя остальные 20% свободными.

На практике это означает, что стоит избавиться от примерно пятой части вещей, чтобы в доме оставалось больше "воздуха" и было легче поддерживать порядок.

Также УНИАН писал о том, как часто нужно стирать пододеяльник и какой способ стирки помогает дольше сохранить свежесть белья. По словам эксперта по уборке, это стоит делать каждые одну-две недели, в зависимости от времени года.

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