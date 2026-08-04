Как вернуть газону насыщенный цвет: эксперты назвали причины пожелтения травы

Ответ не всегда кроется в тонкостях полива.

Густой и насыщенно-зеленый газон – мечта многих владельцев приусадебных участков. Однако иногда трава начинает желтеть даже при достаточном поливе. По словам экспертов, проблема не всегда связана с недостатком влаги, пишет The Spruce.

Эксперт Сьюзан Макинтош отмечает, что коричневая или пожелтевшая трава не всегда означает, что газон погиб. При надлежащем уходе он может восстановиться, когда условия станут более благоприятными.

Прежде всего специалисты советуют определить тип травы на участке. К холодостойким видам относятся овсяница, тонконог луговой и многолетний райграс. В жаркую и сухую погоду они часто переходят в состояние покоя, из-за чего теряют зеленый цвет, сохраняя влагу и энергию.

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Теплолюбивые травы, в частности свинорой пальчатый, зойзия и бахия, напротив, хорошо себя чувствуют летом. Однако даже они могут побуреть из-за сильной засухи или плохого состояния почвы.

По словам Макинтоша, причиной изменения цвета газона могут быть уплотненная почва в местах интенсивного использования, накопление слоя отмершей травы, вредители, в частности личинки жуков и клопов, а также ошибки при поливе.

Специалист по газонным травам Рон Генри добавляет, что появление бурых пятен могут провоцировать и заболевания. Кроме того, с наступлением лета он советует чаще косить газон и не срезать слишком много травы за один раз. Неправильная высота скашивания или слишком редкое кошение тоже могут приводить к пожелтению травы.

Как предотвратить появление желтых и бурых пятен

Эксперты рекомендуют обильно поливать газон один-два раза в неделю в утренние часы, обеспечивая примерно 2,5 сантиметра воды за один полив. Поверхностное увлажнение приводит к быстрому высыханию почвы, тогда как чрезмерный полив может создать условия для развития болезней.

Также следует регулярно удалять слой отмершей травы, проводить аэрацию почвы и проверять газон на наличие грибковых заболеваний и вредителей.

По словам Макинтоша, о наличии личинок вредителей может свидетельствовать то, что трава слишком легко выдергивается из земли. На грибковое поражение могут указывать круглые пятна, которые постепенно увеличиваются, а также характерный затхлый запах.

Генри советует не косить газон слишком коротко и подкармливать его удобрениями с повышенным содержанием калия. По его словам, хорошие результаты показывают смеси, содержащие 12% азота и 24% калия.

Что ещё поможет сохранить газон здоровым

Эксперт рекомендует регулярно затачивать лезвия газонокосилки, чтобы не повреждать кончики травы. Скошенную траву можно оставлять на газоне, ведь она помогает возвращать питательные вещества в почву и лучше удерживать влагу.

Также не стоит вносить удобрения во время сильной жары, особенно если речь идет о холодостойких видах трав. Сорняки лучше обрабатывать локально, а не использовать гербициды по всему участку в периоды погодного стресса. Кроме того, мульчирование клумб и участков вокруг деревьев помогает уменьшить конкуренцию за воду и поддерживать более низкую температуру корневой системы.

Еще больше интересного об уходе за газоном

Ранее УНИАН писал о простом продукте из кухни, который поможет сделать газон идеальным. Речь шла о сахаре, который может стать неожиданным помощником в уходе за газоном.

Как отмечалось, опытные садоводы используют этот продукт, чтобы улучшить состояние почвы, поддержать рост травы и сделать ее более густой и крепкой.

Также сообщалось, как правильно высевать газон без катка и прополки. Как отмечалось в материале, при правильной подготовке можно создать красивый и качественный газон даже без специальных инструментов.

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