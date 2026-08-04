Летом многие хозяйки консервируют помидоры, но важно найти хороший рецепт.

С июня по август длится наиболее активная фаза консервации - украинские хозяйки заготавливают на зиму овощи, ягоды и фрукты. Особенно популярны консервированные помидоры на зиму - они, как и огурцы, считаются одной из наиболее востребованных закусок. Предлагаем три самых удачных необычных рецепта, которые точно понравятся хозяйкам.

Консервированные помидоры - рецепт с чесноком "под снегом"

Благодаря чесночной массе, которая оседает в банке, кажется, что овощи покрыты снежной пеленой. Это выглядит очень красиво, а вкус заготовки получается очень необычным за счет небольшого количества специй.

Ингредиенты:

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600 граммов небольших помидоров;

2 ст.л соли;

1.5 ст.л сахара;

три зубчика чеснока;

1 ст.л 9% уксуса.

Запоминайте, как приготовить консервированные помидоры по этому рецепту. Сначала нужно перебрать овощи, убрать поврежденные, хорошенько промыть оставшиеся. Заранее простерилизовать банки и крышки.

Выложить томаты в банку как можно плотнее, заполнить ее кипятком, закрыть крышкой и оставить на 20 минут, затем аккуратно слить жидкость в кастрюлю. На литр маринада добавить 2 ст.л соли, 1.5 ст.л сахара, поставить емкость на плиту и дождаться, когда жидкость закипит. Затем измельченные зубчики чеснока добавить к помидорам прямо в банку, влить 1 ст.л уксуса, сразу залить все кипящим маринадом и закатать. Банки укутать полотенцем или одеялом и убрать в темное место для остывания.

"Натуральные" помидоры консервированные - рецепт без уксуса

Овощи, заготовленные в собственном соку, получаются нежными и действительно "томатными". Такой метод готовки позволяет сохранить уникальный вкус и избежать своеобразного кислого привкуса, который появляется из-за уксуса.

Ингредиенты:

450-550 гр небольших помидоров;

600 гр больших спелых помидоров;

1 ч.л соли;

1 ч.л сахара;

1 лавровый лист;

несколько горошинок черного перца.

Маленькие помидоры вымыть, выложить в банку, предварительно сделав в них несколько проколов зубочисткой. Крупные спелые плоды измельчить блендером в пюре, перелить его в кастрюлю. На литр пюре добавить 1 ч.л сахара и 1 ч.л соли, положить перец горошком и лавровый лист. Дождаться закипания, а потом варить массу на медленном огне 5-7 минут.

Залить подготовленные томаты соком, поставить банки в кастрюлю с водой, подложив на дно полотенце и прикрыв крышками. Дождаться закипания воды и стерилизовать банки 15-20 минут. После этого можно плотно закрыть их крышками и убрать в темное место, чтобы остыли.

Консервированные помидоры с морковной ботвой

Помидоры, консервированные на зиму с морковной ботвой, получаются очень необычными на вкус Такой интересный ингредиент редко используют при консервировании, но он придает томатам легкий пряный аромат.

Ингредиенты:

700 гр плотных спелых помидоров;

3-4 веточки морковной ботвы;

1 ст.л соли;

1.5 ст.л сахара;

1 ст.л 9% уксуса.

В чистые вымытые и простерилизованные банки выложить томаты, предварительно проколотые зубочисткой. Залить кипятком, накрыть крышкой, настаивать 15-20 минут. Перелить жидкость в кастрюлю, засыпать соль, сахар, влить уксус, поставить на плиту. Дождаться, пока маринад закипит, и сразу залить им томаты. Закрыть крышками, убрать в темное прохладное место на хранение.

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