Президент заявил о беспрецедентном количестве войск РФ у границ Украины и на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции.

«Я могу отметить, что количество войск РФ у границ Украины и количество войск, которые находятся на оккупированных территориях сегодня, беспрецедентно большое», - сказал он.

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«С августа месяца прошлого года такого количества войск не было у наших границ», - заявил Порошенко.

«Мне кажется, что удерживать такую мощную военную группировку, для этого должны быть очень важные причины», - добавил президент.