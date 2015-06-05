Президент заявил о беспрецедентном количестве войск РФ у границ Украины и на Донбассе
12:56, 05 июня 2015Война
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Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает беспрецедентно большое количество российских войск возле границ Украины и на оккупированных территориях Донбасса.
порошенко: С августа 2014 года такого количества войск не было / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции.
«Я могу отметить, что количество войск РФ у границ Украины и количество войск, которые находятся на оккупированных территориях сегодня, беспрецедентно большое», - сказал он.
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«С августа месяца прошлого года такого количества войск не было у наших границ», - заявил Порошенко.
«Мне кажется, что удерживать такую мощную военную группировку, для этого должны быть очень важные причины», - добавил президент.
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