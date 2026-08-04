Краснеющий укроп можно вернуть к здоровому виду, если вовремя разобраться в причине.

Порой садоводы замечают, что вместо ярко-зеленого укропа на грядке появляются кустики с красноватым или синеватым оттенком. И хотя такая окраска не означает бесповоротную порчу растения, она может указывать на серьезные проблемы в его развитии. Разберемся, почему укроп краснеет и как это можно исправить.

Почему укроп становится фиолетовым или красным - возможные причины

Изменение цвета и замедление роста укропа часто связаны с температурой. Например, одна из распространенных ошибок – слишком ранний посев в непрогретую почву, из-за чего укроп хуже усваивает питательные вещества, останавливается в росте и может приобрести багровый или фиолетовый оттенок.

Если с температурой все в порядке, причиной нередко становится дефицит фосфора. При его нехватке в тканях укропа накапливаются антоцианы – пигменты, которые придают листьям красноватый или синеватый оттенок. Причем особенно это заметно у молодых всходов.

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Еще одна возможная причина, почему укроп желтеет и краснеет – это избыток влаги: переувлажненная почва ограничивает доступ кислорода к корням, что мешает нормальному развитию растения.

В итоге, важно учитывать сразу несколько факторов:

естественный дефицит фосфора в грунте;

плотная, рыхленная почва;

слишком частый поверхностный полив.

Тем не менее в большинстве случаев проблему можно исправить даже после проявления: при правильном уходе укроп вернет здоровый цвет, а его вкус и аромат ничуть не изменятся.

Что делать, чтобы укроп не желтел и хорошо рос - решения проблемы

Для начала осмотрите грядку: если почва слишком плотная, аккуратно прорыхлите междурядья, чтобы улучшить доступ воздуха к корням. Из того, чем подкормить укроп - чтобы был тёмно-зелёный цвет кустов - можно использовать минеральные удобрения с его повышенным содержанием - растворить 15–20 г суперфосфата в 10 л воды и обильно полить грядку.

Также если растению нужно быстро восполнить нехватку питательных веществ, лучше сработает внекорневая подкормка для укропа - например, опрыскать листья раствором монофосфата калия.

Помимо удобрения для укропа, важно следить за влажностью почвы и стараться не переувлажнять ее, особенно перед дождями.

В целом, чем раньше вы определите, почему укроп желтеет на грядке, тем проще будет помочь растению: правильный уход и своевременная подкормка довольно быстро восстановят его и вернут здоровый зеленый цвет.

Ранее мы писали, как лучше заготовить укроп на зиму.

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