Рассказываем, на что смотреть при покупке плода, как проверить спелость по кожуре, хвостику и стуку, а также правда ли, что арбуз-девочка слаще.

В разгар арбузного сезона хочется купить плод, который будет сочным, сладким и ароматным.

Но понять с виду, что скрывается внутри, бывает непросто.

К счастью, есть несколько проверенных признаков, как выбрать спелый арбуз - они помогут найти действительно вкусную и зрелую ягоду и не разочароваться после покупки.

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Как выбрать сладкий арбуз - на что смотреть

Есть несколько простых способов, как выбрать вкусный арбуз и не ошибиться при покупке. Обратите внимание на размер и форму плода, цвет пятна на кожуре, состояние хвостика и звук при постукивании.

По размеру и форме

Берите арбуз среднего или крупного размера, который для своих габаритов кажется тяжелым. Таккой плод обычно содержит достаточно влаги и сока. И наоборот - слишком легкий арбуз может оказаться недозрелым или подсохшим.

Также стоит выбирать ровные и симметричные плоды - сильно вытянутые, бугристые или деформированные арбузы могут оказаться несладкими.

По кожуре

Кожура у хорошего арбуза должна быть плотной, без трещин, вмятин, проколов и следов гнили. У спелого плода полоски обычно яркие и контрастные, а поверхность - слегка матовая. Слишком блестящая кожура может быть признаком недозрелого арбуза.

Обратите внимание и на небольшие коричневые полоски или сеточку на кожуре - их еще называют "сахарными шрамами". Считается, что они появляются после хорошего опыления и нередко встречаются у сладких арбузов.

По желтому пятну

Это один из самых простых способов понять, как выбрать хороший арбуз. На нижней стороне плода всегда есть светлое пятно - след от места, которым арбуз соприкасался с землей во время созревания. Его цвет может многое рассказать о зрелости ягоды.

Желтое пятно или кремового цвета говорит о том, что плод успел полностью созреть. Белое или почти зеленоватое пятно чаще встречается у арбузов, которые сорвали слишком рано.

При этом пятно не должно быть слишком большим - это может означать, что плод долго лежал на земле из-за неблагоприятных условий.

По хвостику

Также советуют обращать внимание на хвостик. У плода, который успел созреть естественным путем, плодоножка обычно становится сухой и желтоватой. А ярко-зеленый хвостик может указывать на то, что арбуз сняли с грядки слишком рано, не дав ему набрать сладость.

Однако только по этому признаку делать вывод нельзя - хвостик способен высохнуть, пока арбуз будет лежать уже сорванным.

По стуку

Самый известный народный способ проверки - постучать по арбузу.

Но как правильно выбрать арбуз по стуку? Спелый плод при легком постукивании должен издавать звонкий звук с легкой вибрацией, будто внутри есть пустота и эхо. Слишком глухой звук может быть признаком перезревшей или рыхлой мякоти.

Также можно слегка сжать арбуз руками: если слышится легкий хруст или потрескивание, значит корка уже достаточно твердая, а мякоть полностью созрела.

Как выбрать арбуз-девочку и правда ли, что она слаще

Существует популярное мнение, что арбузы-"девочки" слаще арбузов-"мальчиков".

Обычно "девочкой" называют арбуз с более круглой формой и широким светлым кружком на месте цветка, а "мальчиком" - более вытянутый плод с маленьким кружком.

Научных доказательств того, что такие арбузы отличаются по сладости, нет - на самом деле плоды не делятся на мужские и женские плоды. Эти различия относятся лишь к народным приметам, но многие в это верят и стараются найти именно "девочку".

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