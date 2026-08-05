Какой напиток после ужина помогает контролировать артериальное давление: ответ диетологов

В данном случае речь идет о чае.

Высокое артериальное давление часто развивается незаметно, однако ваши вечерние привычки могут играть важную роль в его контроле. В то же время издание EatingWell рассказало, какой напиток после ужина лучше всего подойдет, если у вас повышенное артериальное давление.

По словам экспертов, им оказался несладкий чай из гибискуса, который по своей природе не содержит кофеина и богат полезными растительными соединениями. Он не только удовлетворяет вашу потребность в гидратации, но и способствует достижению ваших целей в отношении артериального давления.

"В долгосрочной перспективе повышенное потребление жидкости связывают со снижением артериального давления. Это, вероятно, связано со способностью жидкости увеличивать объем крови, что снижает нагрузку на сосуды", - объяснила магистр наук, сертифицированный диетолог Патрисия Колеса.

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Кроме того, чай из гибискуса богат полифенолами.

"Чай из гибискуса богат полифенолами, такими как флавоноиды, которые, как считается, способствуют снижению артериального давления. Эти соединения помогают сохранить оксид азота - молекулу, которая дает сигнал кровеносным сосудам расслабиться и расшириться, что может способствовать улучшению кровотока и снижению артериального давления", - отметила дипломированный диетолог Мишель Раутенштейн.

В то же время исследования показывают, что повышенное потребление полифенолов может быть связано со сниженным риском развития гипертонии.

"В частности, полифенолы гибискуса могут также влиять на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему - группу гормонов, помогающих регулировать артериальное давление. Воздействуя на эту систему, гибискус может способствовать расслаблению сосудов и поддержанию здорового уровня артериального давления", - утверждается в материале.

Некоторые исследования указывают на то, что употребление трёх чашек в день может снизить систолическое артериальное давление через шесть недель. В то же время выпивание одной из этих чашек после ужина может стать простым способом включить чай из гибискуса в свой ежедневный режим. В свою очередь, исследования не подтвердили, что употребление чая вечером более эффективно, чем употребление ранее в течение дня.

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