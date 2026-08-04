Деньги Киева, несколько месяцев назад выделенные Агентству восстановления на подготовку к зиме, лежали на счету, а не работали, - эксперт

Более миллиарда гривен, которые Киев выделил Агентству восстановления, надеясь на помощь в создании резервной системы теплоснабжения столицы, несколько месяцев просто "гуляли" между счетами государственных ведомств и учреждений. Сейчас столица вернула их в свой бюджет, но время на подготовку к зиме потеряно. Об этом пишет в статье на "Зеркале недели" директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

"Предполагалось, что эти 1 млрд. 250 млн. грн. использует Государственное агентство восстановления для закупки оборудования и создания резервной системы теплоснабжения Киева. Агентство восстановления обратилось в Министерство финансов Украины и Государственную казначейскую службу Украины за разъяснениями по механизму использования вышеупомянутого межбюджетного трансфера (субвенции) из бюджета города Киева в государственный бюджет Украины. Передача средств из одного бюджета в другой предусмотрена действующим законодательством, но, как оказалось, есть нюансы", – пишет автор статьи.

По его информации, Казначейство в ответном письме сделало вывод, что Агентство не может принять деньги Киева. А Минфин заявил, что "правовые основания для уполномочия получателя бюджетных средств распорядителем средств государственного бюджета на их использование отсутствуют".

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"В результате 1,25 млрд грн несколько месяцев "гуляли" где-то по казначейским счетам, а Виталий Кличко, Петр Пантелеев и депутаты Киевсовета наивно надеялись, что они пойдут на систему, от которой напрямую зависит прохождение отопительного сезона и обеспечение теплом киевлян в зимний период. В поле мышления министров и чиновников и Минфина, и Госказначейства, и других министерств как-то не попадает мнение, что они (вместе с детьми и родителями) тоже будут мерзнуть или убегать из города, если отопления в Киеве не будет", - подчеркнул Сергиенко.

Он отметил, что сумма, в которую Киеву должна обойтись План устойчивости, утвержденный ранее СНБО, неподъемна для столицы. Поэтому столичные власти предложили взять на себя часть этой суммы, а другую привлечь из других источников. Киев уже смог аккумулировать 11,1 млрд. грн. Кроме того, есть предварительная договоренность с Ощадбанком и Европейским банком реконструкции и развития о кредитах на общую сумму 5,2 млрд грн. Также "Киевтеплоэнерго" имеет собственные 1,7 млрд грн. И Пантелеев сообщил о субвенции на 1,3 млрд. грн.

"Поэтому нужную сумму постепенно удается собрать. А вот с помощью со стороны правительства не все так просто", – резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что Киевсовет 14 июля проголосовал за возвращение в городской бюджет 1,25 млрд грн из госбюджета.

Также сообщалось, что столица реализует проекты плана устойчивости в общей сложности почти на 23 млрд грн, тогда как государственные власти фактически самоустранились от помощи Киеву.

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