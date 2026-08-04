'Ближайшие три года – самые опасные': в Die Welt рассказали о планах РФ в отношении стран НАТО

Недалеко от города Кандалакша, примерно на одном уровне с финским городом Рованиеми, Москва строит новую военную базу.

В настоящее время российские вооруженные силы в значительной степени заняты наступательной войной против Украины. Однако Кремль уже сейчас принимает меры, чтобы после окончания войны усилить свои силы вдоль северо-восточной границы НАТО, сообщает Die Welt.

Издание сообщило, что об этом свидетельствует расследование нескольких скандинавских и балтийских СМИ, которые совместно с экспертами проанализировали спутниковые снимки российской деятельности в этом регионе.

Отмечается, что на снимках видно сразу несколько мест, где строится или расширяется военная инфраструктура.

Видео дня

"Одним из крупнейших проектов является расширение военной базы в Печенге, расположенной на крайнем севере, на границе с Финляндией и Норвегией", – говорится в статье.

Как сообщило российское Министерство обороны, Москва намерена преобразовать дислоцирующийся там отряд в дивизию – то есть увеличить численность с примерно 4000 до 10 000 военнослужащих.

Как показывают спутниковые снимки, для этого был вырублен один квадратный километр леса. В настоящее время ведется строительство более пятидесяти сооружений.

Недалеко от города Кандалакша, примерно на уровне финского города Рованиеми, Москва строит новую военную базу, на которой, согласно сообщению, планируется разместить артиллерийскую бригаду и подразделения инженерной бригады общей численностью около 2000 военнослужащих.

Издание отметило, что третья крупная строительная площадка находится в Новой Вилге недалеко от Петрозаводска. Там на протяжении десятилетий не было расквартированных войск; теперь этот гарнизон может быть использован для нового 44-го армейского корпуса, который Россия планирует создать в Республике Карелия.

"В настоящее время в соседних с Финляндией регионах мы наблюдаем, что Россия развивает инфраструктуру, чтобы иметь возможность разместить больше войск", – отметил старший научный сотрудник Финского института международных отношений (FIIA), в беседе с изданием WELT AM SONNTAG Матти Песу.

В целом эксперты, упомянутые в отчете, предполагают, что Россия планирует развернуть в регионе до 115 000 военнослужащих – примерно столько же, сколько было во времена "холодной войны". По оценкам, в настоящее время их численность составляет около 20 000.

"Эти меры являются частью более масштабной реорганизации вооруженных сил на период после войны в Украине", – считает Песу.

Таким образом, российские вооруженные силы намерены постепенно заменить бригады, которые до сих пор были распространенным типом подразделений, на более многочисленные формирования.

Издание отметило, что некоторые наблюдатели видят в этом шаге подготовку к полномасштабной войне с использованием обычных вооружений.

"Мы не верим, что их размещают там только для показухи. Речь идет о том, чтобы впоследствии иметь возможность противостоять НАТО в случае масштабного конфликта", – приводятся в отчете слова главы шведской разведки Томаса Нильссона.

Нильссон и другие опрошенные эксперты считают ближайшие три года "абсолютно самыми опасными", поскольку оборонные возможности европейских стран-членов НАТО еще находятся на стадии формирования.

Северный флот России на Кольском полуострове

Институт исследований войны (ISW) также рассмотрел эти новые снимки в одном из своих анализов.

Аналитики отметили в документе, что Россия создает инфраструктуру "для поддержки возможных будущих военных действий против НАТО".

Издание сообщило, что, хотя такие наземные операции по-прежнему маловероятны, НАТО все же должно "быть готовым относительно быстро отразить российскую угрозу своим границам после окончания боевых действий в Украине".

Относительно того, какую именно роль будут играть новые базы вдоль финской границы в таком наихудшем сценарии, существуют различные теории.

В статье напоминается, что еще в 2024 году, после вступления Швеции и Финляндии в НАТО, Москва восстановила Ленинградский военный округ, который с тех пор охватывает весь северо-запад вдоль границы с НАТО.

Издание отметило, что этот регион имеет ключевое значение для военной стратегии России: на Кольском полуострове, соединенном с материком лишь относительно узкой полосой суши, дислоцируется Северный флот России, который в случае войны должен обеспечить Москве способность нанести ответный ядерный удар.

Поэтому, по словам эксперта Песу, вполне возможны и чисто оборонительные задачи:

"Однако в российском мышлении существует мнение, что оборонительные меры могут осуществляться и на территории соседей. И именно здесь для Финляндии это становится вопросом выживания".

Добавляется, что другой вариант заключается в том, что Россия планирует отвлекающий маневр для возможного нападения на страны Балтии.

Издание отметило, что в случае чрезвычайной ситуации Финляндия сыграла бы важную роль в поддержке стран Балтии – если бы России удалось закрепить силы НАТО на финской границе, это ослабило бы оборонные возможности в других регионах.

В свою очередь, правительство Финляндии приняло соответствующие меры. В частности, недавно оно отменило действовавший на протяжении десятилетий запрет на ядерное оружие в стране.

"Теперь транзит и временное хранение ядерного оружия разрешены в оборонных целях", – поясняется в статье.

Издание сообщило, что в России это вызвало бурную реакцию. Например, заместитель председателя комитета по вопросам обороны в парламенте РФ Алексей Журавлев обвинил правительство Финляндии в том, что оно провоцирует Россию и ведет свою страну "в пропасть".

Отмечается, что он открыто угрожал Финляндии. В частности, Журавлев заявлял, что с момента вступления в НАТО страна "постепенно превращается во вторую Украину"; у России достаточно военных ресурсов на границе, чтобы "взорвать половину Финляндии".

По мнению Песу, такие заявления были направлены в первую очередь на собственное население, чтобы омрачить в целом еще достаточно положительный образ соседней страны.

"Но, конечно, в этом есть и тревожный момент: это может – по крайней мере теоретически – стать основанием для агрессивных действий в отношении Финляндии в будущем", – отметил он.

Угроза для НАТО со стороны РФ

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению французского OSINT-аналитика Клемана Молена, общая с Россией граница стран НАТО до сих пор остается практически незащищенной, несмотря на громкие заявления политиков об угрозе вторжения со стороны РФ. Молен отметил, что Польша, несмотря на многочисленные заявления властей и публикации о строительстве оборонительных рубежей, на данный момент укрепила лишь незначительную часть границы с Калининградской областью России. Литву автор называет государством, которое потенциально подвергается наибольшему риску из-за соседства с Калининградской областью. В то же время аналитик отметил, что Латвия продвинулась дальше своих соседей. Здесь уже устанавливают "зубы дракона" и расчищают приграничную полосу для создания оборонительной линии. Автор отметил, что Финляндия активно развивает инфраструктуру и готовит пограничные барьеры.

Также мы писали, что пресс-секретарь Верховного штаба объединенных вооруженных сил НАТО в Европе полковник Мартин О’Доннелл сообщил, что Польша и НАТО активировали свои средства противовоздушной и наземной обороны после падения российской ракеты на территории Польши. По словам пресс-секретаря, в воздух были подняты два истребителя НАТО: польские F-16, самолет-заправщик Airbus A330 многоцелевой транспортной группы НАТО, польский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 и польский вертолет Ми-24. Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR) генерал Алексус Г. Гринкевич подчеркнул, что Альянс будет и впредь принимать все необходимые меры для защиты территории НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: