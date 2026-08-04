РФ добилась важных успехов в битве за Донбасс, но вряд ли достигнет цели вовремя, - Welt

Тактика инфильтрации у россиян остается действенной, признали украинские военные.

Уже несколько месяцев один из ключевых городов Донецкой области, Константиновка, остается ареной особенно ожесточенных боев. Об этом пишет военный обозреватель Альфред Хаккенсбергер на страницах WELT.

Он отметил, что российская тактика проникновения превратила почти весь город в "серую зону", где боевые столкновения могут произойти в любой момент. В то же время Дружковка, расположенная в 10 км, подвергается постоянным российским обстрелам.

"Краматорск и соседний Славянск образуют центр контролируемой Киевом части Донецкой области. До российского наступления там проживало около 250 тыс. человек. Сегодня их осталось меньше половины. Москва намерена захватить регион любыми способами", – отметил Хаккенсбергер.

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Обозреватель отметил, что российский диктатор Владимир Путин поставил цель захватить всю территорию Донецкой области до конца этого года. Журналист считает, что этот срок нереалистичен, поскольку российская армия продвигается медленно и теряет огромное количество солдат и техники.

В то же время обозреватель обратил внимание на важную деталь – если еще год назад россияне находились в 30 км от Краматорска, то сейчас это расстояние сократилось вдвое. Причиной такого успеха захватчиков он назвал тактику инфильтрации. Хотя это и приводит к большим потерям и требует много времени, однако позволяет Москве захватывать новые территории Украины.

В связи с этим Хаккенсбергер предположил, что Краматорск и другие города Донецкой области, остающиеся под контролем Украины, уже в скором времени могут постигнуть судьба ныне оккупированных городов области.

"Инфильтрации – это проблема, но их можно контролировать. Нужно лишь направить спецподразделения и провести операции по зачистке", – прокомментировал Антон Самарин, заместитель командира 93-й бригады.

Обозреватель предположил, что задача остановить Россию на Донбассе станет ключевой для новоназначенного главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Ведь битва за Донбасс станет решающей. Ведь какими бы эффективными ни были дальнобойные удары Сил обороны – потеря Донбасса станет одним из самых тяжелых поражений Киева и одним из величайших триумфов для Путина.

При этом Хаккенсбергер подчеркнул, что РФ вряд ли сможет захватить всю Донецкую область до конца года, особенно учитывая, насколько провальным оказалось летнее наступление россиян. В частности, в июне России удавалось захватывать в среднем 1,03 кв. км в сутки. И сейчас врагу осталось около 5305 кв. км, чтобы захватить весь Донбасс.

Ситуация на фронте: важные новости

Напомним, ранее в ГПСУ сообщили, что РФ может готовить открытие нового фронта в Черниговской области. При этом отмечается, что речь может идти как о полноценном вторжении, так и о попытке отвлечь Силы обороны с других направлений.

Между тем аналитики из Института изучения войны сообщили о контратаках Сил обороны в Харьковской области. Отмечается, что речь идет о Купянском направлении, где россияне недавно пытались атаковать, однако у них ничего не вышло.

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