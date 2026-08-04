Из-за сильной жары в реках и озерах Украины фиксируются рекордно низкие уровни воды

Забор воды из таких водных объектов может быть запрещен.

Аномально высокие температуры воздуха и отсутствие дождей стали причиной устойчивого маловодья на большинстве рек в Украине. На отдельных водных объектах фиксируются рекордно низкие уровни воды, сообщает Министерство экономики и окружающей среды.

В ведомстве отмечают, что такое состояние уровня воды влияет не только на экосистемы, но и на водоснабжение, сельское хозяйство, энергетику и экономику в целом.

"Наиболее сложная ситуация наблюдается на реках Карпатского региона, притоках Среднего Днепра, Припяти и Южного Буга. На отдельных гидрологических постах рек Днестр, Орава, Рика, Вича, Турья, Западный Буг, Турия, Стырь и Южный Буг уровни воды уже опустились ниже минимальных значений за весь период наблюдений", – говорится в сообщении.

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Маловодье на украинских реках – экстремальное явление, которое может приводить к дефициту водных ресурсов, ухудшению качества воды и ограничению водопользования. В случае маловодья приоритет отдается использованию воды для питьевых и бытовых нужд населения.

Только в течение июля ограничения права на специальное водопользование (забор воды с последующим использованием для охлаждения, полива и производства, а также обратный сброс сточных вод) были применены к 185 водопользователям в различных регионах Украины.

Мельчение рек из-за жары – последние новости

Из-за рекордного снижения уровня воды в Дунае Венгрия оказалась на грани энергетической катастрофы. Воды не хватает для охлаждения единственной в стране АЭС "Пакш", которая обеспечивает до половины потребностей населения в электроэнергии.

По той же причине в Румынии были вынуждены остановить первый энергоблок АЭС "Чернавода". Страна начала закупать электроэнергию у Украины при поддержке молдавского поставщика.

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