Мастер объяснил, как выбрать кондиционер, чтобы не переплачивать за покупку и электроэнергию.

Кондиционер давно перестал быть роскошью, однако выбрать модель, которая прослужит много лет и не повлечет за собой лишних расходов, бывает непросто. Мастер по климатическому обслуживанию компании AirPro Алексей Жабин рассказал в комментарии УНИАН, как выбрать кондиционер на 2 комнаты, чем инверторные модели отличаются от обычных и от чего зависит потребление электроэнергии прибором.

На что смотреть при выборе кондиционера - как не ошибиться с моделью

По словам Жабина, выбирая, какой самый лучший кондиционер для дома, прежде всего стоит обратить внимание на производителя – лучше отдавать предпочтение брендам, которые давно присутствуют на рынке, имеют хорошую репутацию и положительные отзывы.

Кроме того, не лишним будет узнать, есть ли у производителя сервисные центры в вашем регионе, ведь у малоизвестных компаний с гарантийным обслуживанием часто возникают сложности.

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Не менее важное значение, как подчеркнул мастер, имеет и квалификация монтажников. Люди нередко покупают кондиционер в интернете, чтобы сэкономить несколько долларов, а потом ищут самых дешёвых монтажников – и в результате получают неработающее оборудование и кучу головной боли:

"Найдите нормальных мастеров по отзывам, пусть они купят, привезут и смонтируют оборудование, чтобы в случае неисправности у вас были вопросы только к ним, а не к магазину или сервисному центру".

Иными словами, лучше потратить несколько сотен гривен больше и в результате получить технику, которая будет исправно работать.

Что лучше - инверторный или обычный кондиционер

Для дома эксперт посоветовал выбирать именно инверторную модель – она работает тише, а значит, комфортнее. При этом оптимальным вариантом он считает самую простую модель без лишних функций, поскольку они в большинстве случаев являются лишь маркетинговым ходом для завышения цены.

В целом, инверторные и обычные кондиционеры, по словам мастера, отличаются прежде всего принципом работы компрессора, причем именно инверторная модель, по его мнению, считается более комфортной в повседневном использовании:

"После достижения заданной температуры она не выключается полностью, а лишь снижает мощность, продолжая поддерживать стабильный микроклимат".

К тому же такие кондиционеры, как уточнил специалист, обычно работают тише и потребляют меньше электроэнергии.

Компрессор обычного кондиционера, напротив, полностью включается и выключается, из-за чего температура в комнате может колебаться в пределах нескольких градусов, а при запуске прибор издает больше шума.

Впрочем, он отметил, что неинверторная модель имеет и своё преимущество, а именно – она дешевле в ремонте.

Какая мощность кондиционера нужна для дома - на что она влияет

По мнению Жабина, нельзя точно сказать, какой кондиционер выбрать для квартиры 40 кв м, например, поскольку для точного подбора мощности требуется качественный инженерный расчет. Однако ориентировочно можно руководствоваться следующими цифрами:

модель "на 7" подойдет для помещения до 20 квадратных метров;

модель на 9 – до 30 кв. м;

на 12 – до 40 кв. м;

на 18 – до 60 квадратных метров.

Причём потребление электроэнергии, по объяснению мастера, зависит прежде всего от того, сколько тепла попадает в дом, и именно понимание этого процесса является основным фактором экономии.

"Один и тот же кондиционер может потреблять в 10 раз меньше электроэнергии, если окно, выходящее на южную сторону, закрыто плотной шторой, а не прозрачным тюлем".

Дело в том, что через незанавешенное окно в помещение может поступать до 3 кВт тепла каждый час – поэтому именно такие простые вещи, как шторы, способны существенно повлиять на то, сколько за месяц мотает кондиционер.

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