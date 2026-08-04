Предлагаем вам приготовить итальянскую классику прямо у себя дома.

Аппетитные итальянские спагетти заслуженно обрели всемирную популярность как одно из самых вкусных повседневных блюд. В сочетании с фаршем и томатным соусом они создают идеальную гармонию. Такое блюдо не надоедает, даже если готовить его каждый день.

Предлагаем приготовить восхитительные спагетти с фрикадельками, которые даже не нужно варить в кастрюле. Общее время приготовления займет не более 20 минут - такое блюдо идеально подходит для обеда или ужина.

Спагетти с фрикадельками в томатном соусе - рецепт на скорую руку

Чтобы блюдо получилось близким к итальянской классике, выбирайте пасту с твердыми сортами пшеницы в составе. Фарш рекомендуется использовать чисто говяжий или с добавлением свинины. Хотя при желании вы также можете приготовить спагетти с куриными фрикадельками.

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Секрет этого блюда в том, что пасту не нужно варить в кастрюле, а лишь добавить в сковороду. Когда мы готовим спагетти с фрикадельками в томатном соусе, то они пропитываются ароматами мяса и помидоров, а подливка сгущается крахмалом из макарон. К тому же после готовки останется меньше грязной посуды.

Полный список ингредиентов для блюда выглядит так:

четыреста граммов фарша;

столовая ложка подсолнечного масла;

двести пятьдесят граммов спагетти;

три столовые ложки пасты томатной;

полтора стакана воды;

три столовые ложки сметаны;

один зубчик чеснока;

одно яйцо;

одна луковица;

черный перец, итальянские травы, специи и зелень для посыпки.

Для фрикаделек смешайте фарш с яйцом, специями и рубленым зубчиком чеснока. Посолите и поперчите. Вымешивайте смесь вилкой несколько минут, чтобы она хорошо соединилась и не распадалась.

На сковороде разогрейте ложку масла. Из фарша скатайте руками шарики. Выложите фрикадельки на горячую поверхность и поджарьте по две минуты с обеих сторон, выставив среднюю мощность конфорки. Затем убавьте пламя и всыпьте лук. Готовьте ещё ориентировочно пять минут, регулярно помешивая смесь для хорошей прожарки внутри.

Добавьте томатную пасту, а на неё влейте воду и сметану. Вмешайте соль, перец и другие специи, пробуя соус на вкус, чтобы он стал аппетитным. Затем прямо в подливку выложите спагетти и убавьте огонь до самого минимального.

Готовьте спагетти с фрикадельками на сковороде под крышкой примерно десять минут, пока они не станут мягкими. Посыпьте блюдо зеленью и доведите до вкуса. При желании перед подачей пасту можно посыпать тертым сыром.

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