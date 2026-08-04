Летняя обрезка растений поможет им окрепнуть и лучше плодоносить.

В этом месяце у дачников много работы - посевной календарь на август советует заняться обрезкой растений. Такая процедура не менее важна, чем поливы и подкормки. После обработки секатором сад станет расти пышнее и быстрее, оздоровится и улучшит урожайность. Мы назвали деревья, кустарники и цветы, которые обязательно стоит укоротить в конце лета.

Какие деревья можно обрезать в августе

После сбора урожая в фруктовом саду прореживают крону деревьев. К середине августа обрезать можно абрикос, черешню, сливы и персик. У растений удаляют сухие, больные и сломанные ветки. Укорачиванию также подлежат побеги, которые растут внутрь к стволу и загущают крону. Помните, что обрезка плодовых деревьев проводится в солнечную сухую погоду для минимизации риска гниения.

Какие растения обрезать в августе из кустарников

В саду в конце лета укорачивают ягодные кустарники. Не все дачники знают, что обрезать в августе обязательно надо крыжовник, смородину и малину. У первых двух видов мы удаляем старые ветки возрастом больше 3 лет с малым количеством плодов, а также все больные, слабые и лежащие на земле побеги.

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У малины полностью срезают ветки, которые уже принесли урожай в этом году. Оставляют только молодые зеленые побеги. Нельзя обрезать сорта, которые повторно будут плодоносить осенью.

Некоторые дачники сомневаются, можно ли обрезать виноград в августе, когда он так пышно плодоносит. На самом деле сейчас идеальное время для процедуры. Обрезка направит силы растения в ягоды вместо веток. У куста убирают бесплодные побеги, боковые пасынки и молодые верхушки. Также удалить стоит крупные листья, которые затеняют гроздья от солнца.

Что можно обрезать в августе на клумбе

У многих цветов в конце лета ещё не наступил сезон обрезки. Например, пионы срезают только в октябре после полного увядания. Однако некоторые цветущие растения принято укорачивать именно в августе.

В первую очередь секатором нужно пройтись по розам, которые уже завяли. Без этой процедуры они не зацветут пышно в следующем году. Ознакомьтесь с нашим материалом на тему того, что делать с розами после цветения.

Также обрезка растений в августе проводится у некоторых цветущих многолетников. Это лаванда, дельфиниум и люпины. У них срежьте сухие цветоносы. Благодаря укорачиванию они получат больше энергии для образования новых бутонов в следующем году.

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