Несколько простых приемов помогут продлить плодоношение огурцов.

К концу лета многие огородники замечают, что огурцы словно "замирают": новых завязей почти нет, а старые листья постепенно желтеют. Однако это далеко не всегда означает, что растения уже отдали весь урожай. Разберемся, почему огурцы перестали расти и как вернуть им силы.

Огурцы перестали плодоносить - что делать, чтобы их восстановить

Чаще всего огурцы перестают расти из-за сильной жары. Если температура воздуха поднимается выше 30–32 градусов, пыльца теряет жизнеспособность, а растение вместо формирования плодов начинает тратить силы на выживание.

Но не менее важную роль играет и питание. Если после июля огурцы не подкармливали, почва постепенно истощается, и растения начинают испытывать дефицит калия, необходимого для образования новых завязей. О нехватке питательных веществ также может говорить пожелтение краев листьев – чаще всего это признак дефицита калия и магния.

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Также причиной, почему огурцы не растут, может стать неправильный полив. В жаркую погоду огурцам нужно не менее 10–15 литров воды на каждый квадратный метр посадок в день, иначе им будет сложно продолжать активно расти и плодоносить.

Тем не менее, если огурцы перестали плодоносить, но корни у них еще здоровы, кусты можно попробовать омолодить. Для этого сначала удалите все сухие и поврежденные листья в нижней части стебля. Затем прищипните верхушки длинных плетей, оставляя после каждой завязи по 2–3 листа.

Благодаря этому растение перестанет тратить силы на лишнюю зеленую массу и направит их на развитие боковых побегов, на которых обычно и формируется основная часть позднего урожая.

Как вырастить второй урожай огурцов - другие нюансы

После обрезки кусты желательно подкормить. Для этого подойдет раствор из 20 г нитроаммофоски и 10 г сульфата калия на 10 литров воды. Дополнительно можно провести внекорневую подкормку, опрыскав растения раствором мочевины (10 г на 10 литров воды).

Если же старые кусты восстановить уже не удается, это еще не значит, что второй урожай огурцов обречен. Даже в середине лета можно посеять скороспелые гибриды с периодом созревания 35–45 дней. Перед посевом замочите семена в стимуляторе роста на 6–8 часов, затем посейте их на глубину 2–3 см и сразу замульчируйте грядку слоем травы толщиной около 5 см. Это поможет сохранить влагу в почве и защитит корни молодых растений от перегрева.

Когда же в конце августа ночи станут прохладнее, грядки нужно будет накрывать агроволокном или спанбондом, чтобы защитить растения от перепадов температуры и продлить тем самым период плодоношения. При этом поздним огурцам по-прежнему требуется регулярный полив: из-за жары почва быстро пересыхает, поэтому увлажнять ее рекомендуется каждые 2–3 дня, стараясь не попадать водой на листья.

Если соблюдать все эти рекомендации, вы не только сможете вырастить второй урожай огурцов в открытом грунте, но и лучше подготовите посадки к окончанию сезона.

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