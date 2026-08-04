Европа должна разработать свой план обороны против России, без США, - Guardian

Европа осознает, что в случае прямой войны может остаться один на один с РФ.

Имперские амбиции России начинаются с Украины, однако на этом они не заканчиваются. Об этом пишет обозревательница Натали Точчи в материале для Guardian, подчеркивая важность того, чтобы Европа брала на себя ответственность за собственную безопасность.

Она отмечает, что провокации, а также гибридное вмешательство РФ в европейскую политику указывают на то, что Москва может начать кинетическую войну против Европы уже в ближайшие годы или даже месяцы. На этом фоне европейские страны, особенно те, что находятся вблизи РФ, наращивают оборонные бюджеты.

Обозревательница отмечает, что рост расходов на оборону произошел после возвращения Трампа в Белый дом. Однако это связано не с угрозами президента США, а с ростом опасности со стороны РФ. Поскольку европейцы осознают, что в случае агрессии они могут остаться наедине с Москвой.

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Это понимание приводит к созданию того, что неофициально называют "НАТО 3.0". Однако, как отмечает Точчи, распространенный в настоящее время лозунг "Более сильная Европа в более сильном НАТО" обманчив. Ведь хотя европейцы и действительно становятся сильнее, без США сам альянс ослабевает.

Точчи рассматривает несколько сценариев возможного будущего для НАТО. Худшим из них она называет вторжение РФ в ближайшие месяцы или годы. При таком сценарии, по мнению обозревательницы, страны Европы придут на помощь. Особенно важной она здесь называет реакцию Германии, за которой могут последовать и Франция, и Великобритания. В таких условиях большинство других стран НАТО также присоединились бы к обороне страны-члена альянса.

"Хорошая новость заключается в том, что европейцы, вероятно, остались бы едиными. Но плохая новость заключается в том, что США могут не откликнуться на призыв защищать Европу, а это, в свою очередь, мгновенно развалило бы НАТО", – пишет Точчи.

Второй сценарий – это отсутствие нападения со стороны РФ, при этом так называемое "НАТО 3.0" продолжит активно развиваться. Это приведет к тому, что Европа вместе с Турцией и Канадой станет значительно сильнее. Однако это приведет к снижению уровня сотрудничества между этими странами и США, поскольку европейцы станут более самостоятельными. Впрочем, отмечает обозревательница, трудно представить, чтобы Вашингтон спокойно наблюдал за таким развитием событий.

"Ни одна из альтернатив не является идеальной. ЕС проводит важную работу по сотрудничеству в оборонной промышленности и даже имеет положение о взаимопомощи, закрепленное в его договорах, но из-за ряда конституционных и политических ограничений я не считаю, что это реальный путь развития обороны", – добавляет Точчи.

Все это открывает путь для так называемых "коалиций желающих". Сегодня они сформированы вокруг критических проблем безопасности – Украины, Гренландии и Ормузского пролива. Однако обозревательница называет такой формат "ситуативным и эфемерным", поскольку ему не хватает системы принятия стратегических решений.

Впрочем, сделать такой формат действенным возможно, если произойдет институционализация таких коалиций на политическом уровне. В качестве варианта его реализации – создание Европейского совета безопасности. Эта идея родилась после Brexit и имела целью сохранить Великобританию в качестве активного участника европейской безопасности.

"Ничто из этого не должно снижать приоритет европеизации НАТО, но коалиции желающих могут стать критически важной страховкой, если "НАТО 3.0" потерпит неудачу", – заключает Точчи.

Возможная война между РФ и НАТО

Ранее журналисты Independent назвали три признака того, что Путин готовится напасть на НАТО. В частности отмечается активная кампания Москвы по дезинформации и дестабилизации в Европе, а также уверенность Путина в победе над Украиной уже в ближайшее время.

О возможных серьёзных провокациях РФ в сторону НАТО ранее сообщала и разведка Великобритании. Отмечалось, что это может произойти уже в ближайшие месяцы. Этому, в частности, способствует то, что США в настоящее время увязли в войне на Ближнем Востоке, что укрепляет уверенность Путина.

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