Украинцы с определенным стажем и профессией могут получить выплату в размере десяти пенсий.

Доплаты и надбавки пенсионерам - быстрый способ увеличить свой доход после 60 лет. Один из самых крупных видов помощи равняется десятикратному размеру пенсии. Такую внушительную выплату можно получить один раз при достижении пенсионного возраста. Мы разобрались, кто может получить 10 пенсий при выходе на пенсию и куда за ними обращаться.

Кому положено 10 пенсий от государства

О специальной выплате за счет госбюджета для пенсионеров рассказал Пенсионный фонд.

Право на большую выплату имеют украинцы, которые на момент выхода на залуженный отдых работали в коммунальной или государственной сфере. Украинец должен соответствовать таким требованиям:

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иметь минимум тридцать пять лет стажа мужчинам и тридцать - женщинам;

занимать должность, которая по законодательству дает украинцам право на пенсию по выслуге лет;

в течение жизни не получать никаких пенсионных выплат от государства, например, по инвалидности.

В целом право на получение 10 пенсий при выходе на пенсию имеют медики, педагоги, социальные работники, мастера спорта и участники национальных спортивных сборных, артисты театра, отмечают в ПФУ.

При этом важно убедиться, что ваша профессия упомянута в Постановлении Кабмина №909. В стаж для выплаты засчитывается работа именно на должностях из этого перечня.

Названным выше категориям украинцев выплатят 10 пенсий сразу при достижении пенсионного возраста. То есть если после расчетов ПФУ гражданину установили пенсию в размере, например, 3500 гривень, то единоразовая помощь составит 35 000 гривень. Такая выплата выделяется из государственного бюджета и не облагается налогами, то есть начисляется в полном объеме.

Украинцам также объяснили, как именно подтвердить стаж. Выплата 10 пенсий осуществляется на основе записи в трудовой, госреестре или каких-либо иных дополнительных документов.

За назначением помощи в Пенсионный фонд стоит обратиться тем гражданам, кто имеет право на 10 пенсий. Если вы уверены, что выплата вам положена, но ПФУ в ней отказал, то отказ попытаться можно оспорить в суде.

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