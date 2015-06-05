Президент: За нарушение Минских соглашений должна быть ответственность

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

"Должна быть ответственность за их нарушение. Если нет ответственности, соглашения не действуют", - сказал Порошенко, отвечая на вопрос, что необходимо сделать, чтобы не нарушались Минские соглашения.

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Он добавил, что "именно этому сейчас посвящены заседания Трехсторонней контактной группы в Минске - ответственности за нарушения".

"Эта ответственность существует. Какая? Санкции. Если Россия не придерживается взятых на себя обязательств, весь мир применяет к ней санкции. И позиция наших партнеров абсолютно прозрачная. Если Россия не имплементирует (договоренности), то санкции будут продолжены", - сказал президент.

Порошенко при этом отметил, "что нашей целью является мир", и делается все возможное, чтобы мир пришел на Донбасс.