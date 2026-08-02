Натуральный и очень вкусный десерт, который понравится абсолютно всем.

Поклонники зефира знают, что классический вариант десерта без шоколада бывает двух цветов - розового и белого. Однако в последнее время в продаже начали появляться и другие виды сладости - карамельный, грушевый, лимонный, черничный и многие другие. Рассказываем, как сделать домашний зефир из яблочного пюре в сто раз вкуснее магазинного.

Лимонный домашний зефир - рецепт

Даже начинающая хозяюшка сможет разобраться, как сделать домашний зефир, если будет строго придерживаться технологии. В результате получится воздушная сладость, рецепт которой точно попросят подруги.

Ингредиенты:

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2 белка яиц С2;

300 граммов сахара;

щепотка лимонной кислоты;

200 граммов яблочного пюре;

40 граммов лимонного джема;

цедра одного лимона;

8 граммов агар-агара;

150 мл воды;

щепотка лимонного красителя;

сахарная пудра.

По этому рецепту получается восхитительный зефир домашний на агаре, который смело могут употреблять вегетарианцы, ведь, в отличие от желатина, в нем нет продуктов животного происхождения.

Сначала нужно приготовить яблочное пюре - вымыть и почистить фрукты, убрать серединку и косточки, нарезать плоды кубиком. Переложить в сотейник, всыпать 1 ст.л сахара и влить 20 мл воды. Варить на плите, накрыв крышкой, иногда помешивая, 20 минут. Затем перебить яблоки блендером в пюре, переложить в чистую емкость, накрыть пленкой "в контакт" и полностью остудить.

Этот шаг можно пропустить и приобрести в магазине готовое яблочное пюре в нужном количестве.

Далее переходим к приготовлению зефира. Белки отделить от желтков, разбив их в чистую сухую емкость и отставить в сторону. В сотейнике смешать яблочное пюре, цедру лимона, 150 гр сахара, лимонный джем, агар-агар, краситель и воду. Перемешать. Включить плиту на самый маленький огонь, поставить сотейник. Взбить миксером белки с 150 граммами сахара до устойчивых пиков, всыпать лимонную кислоту, снова взбить в течение минуты.

К этому моменту сироп на плите уже должен закипеть. Включить максимальный нагрев, и как только сироп начнет бурлить, заварить его до 106 градусов по Цельсию, постоянно помешивая. Если нет термометра, засеките время - ровно 6 минут после сильного закипания.

Готовый сироп снять с плиты, включить миксер и, взбивая белки на маленькой скорости, тонкой струйкой влить горячую жидкость к ним по стенке миски. Затем включить миксер на максимальную мощность и взбить массу до крепких пиков. Готовая зефирная масса должна хорошо держать форму и накручиваться на венчики.

Быстро переложить зефир в кондитерский мешок и сразу же отсадить на пергамент, который вы подготовили заранее и убрать в холодильник на ночь для стабилизации.

ВАЖНО: нужно все делать очень быстро, иначе зефирная масса "расползется", потеряв свою структуру.

Готовый зефир утром обсыпать сахарной пудрой и подать к столу. Из указанного количества ингредиентов должно получиться 17 штук зефира.

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