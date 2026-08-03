Астролог рассказала, кому это событие откроет новые возможности, а кому принесет серьезные испытания.

Солнечные затмения в астрологии считаются периодом важных перемен, завершения старых этапов и начала нового.

На этот раз для одних знаков Зодиака они откроют новые возможности, а для других станут толчком к непростым решениям.

Когда будет солнечное затмение в августе и что оно принесет каждому знаку Зодиака - читайте в прогнозе астролога Ирины Нижник специально для УНИАН.

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Когда будет солнечное затмение в Украине в августе 2026 - точное время

Солнечное затмение - это астрономическое явление, когда Луна проходит между Землей и Солнцем и полностью или частично закрывает солнечный диск.

12 августа жители Земли смогут наблюдать второе солнечное затмение 2026 года. Оно будет полным - полосу полной фазы увидят жители Гренландии, Исландии и Испании. В Украине же можно будет наблюдать лишь частичную фазу.

Явление продлится с 15:34 до 19:57 по всемирному координированному времени (UTC) или с 18:34 до 22:57 по киевскому времени.

Солнечное затмение 12 августа 2026 года - прогноз астролога для каждого знака Зодиака

С астрологической точки зрения солнечное затмение символизирует завершение одного жизненного этапа и начало нового. Астролог Ирина Нижник специально для УНИАН рассказала, чего ждать каждому знаку Зодиака.

Овен

Солнечное затмение откроет для вас новые возможности в творчестве, появится желание реализовать идеи или сменить профессиональную деятельность. Ваша главная задача - перестать ждать идеального момента. Не бойтесь проявлять инициативу, но не принимайте решения только под влиянием азарта.

Телец

Для Тельцов затмение выдвигает на первый план вопросы семьи и внутренней стабильности. Возможны изменения места жительства, семейных обстоятельств. Это время создать прочный фундамент для будущего - не цепляйтесь за то, что давно перестало приносить ощущение безопасности.

Близнецы

Перед вами откроются новые возможности в обучении и профессиональном развитии. Изменится образ мышления, появятся новые знакомства или интересные предложения, но не распыляйте свою энергию. Будьте внимательны к полученной информации - именно сейчас случайный разговор может определить ваше будущее.

Рак

Затмение поднимет тему финансов и личной ценности. Вы начнёте по-другому оценивать свой труд и больше не будете соглашаться на обесценивание. Возможны новые источники дохода.

Лев

Это одно из самых важных затмений для Львов за последние годы. Оно запускает совершенно новый жизненный цикл, касающийся карьеры и будущих целей. Пришло время перестать играть роли и позволить себе проявиться настоящими.

Дева

Появится желание уединиться, переосмыслить свою жизнь и отказаться от лишнего. Старые страхи могут напомнить о себе лишь для того, чтобы вы окончательно их отпустили. Берегите себя и не перегружайте себя.

Весы

Ваш круг общения начнёт меняться. В жизнь придут новые люди, а некоторые связи, наоборот, завершатся. Затмение также может принести новые коллективные проекты или важную поддержку единомышленников.

Скорпион

В центре внимания окажутся карьера и профессиональная реализация. Для многих Скорпионов это станет началом этапа роста или смены профессии. От вас потребуется больше ответственности, но вместе с ней придут и новые возможности. Не бойтесь брать на себя лидерство.

Стрелец

Затмение может принести переезд, обучение, международные проекты или полную смену мировоззрения. Многие впервые решатся осуществить мечту, которую годами откладывали. Важно оставить позади старые убеждения, которые сдерживали развитие.

Козерог

Наступает период глубокой внутренней трансформации. Вы пересмотрите вопросы доверия, эмоциональной близости и совместных финансов. Не избегайте честных разговоров.

Водолей

Главные события будут разворачиваться в сфере партнерства. Для кого-то это станет началом серьёзных отношений, а для кого-то - их завершением. Затмение покажет, кто готов идти рядом с вами в будущее. Не соглашайтесь на отношения, в которых приходится постоянно жертвовать собой.

Рыбы

Изменятся рабочие процессы, режим дня, отношение к здоровью. Именно сейчас вы можете заложить фундамент привычек, которые будут определять ближайшие годы. Не откладывайте заботу о себе на потом.

Хотя затмения влияют на всех без исключения, наиболее глубокие изменения на этот раз почувствуют Рыбы, Девы, Близнецы и Стрельцы. Они находятся в зоне сильнейшего взаимодействия с осью затмений, поэтому изменения могут коснуться важнейших сфер их жизни.

Рыбы

Многие представители этого знака перестанут жить чужими ожиданиями и начнут выбирать себя. Возможны разрывы отношений, смена профессии, переезд. Лучшее решение сейчас - честно посмотреть на свою жизнь и отказаться от роли спасителя. Стоит избегать бегства от реальности и самообмана.

Дева

Для Дев затмение станет проверкой отношений. Оно покажет, кто настоящий, а какие связи держались лишь на привычке или страхе одиночества. Нужно научиться доверять внутреннему чувству и не стоит контролировать каждую мелочь и пытаться удержать людей.

Близнецы

У Близнецов могут измениться взгляды на карьеру, образование, место жительства или круг общения. Многие поймут, что пришло время оставить прошлое и начать движение в новом направлении. Важно не распыляться на десятки возможностей, а сделать один осознанный выбор.

Стрельцы

Стрельцы будут проходить проверку между личными амбициями и семейными ценностями. Затмение покажет, где необходимо пересмотреть свои приоритеты. Не стоит принимать поспешных решений под влиянием эмоций.

"В то же время важно понимать, что затмение наиболее точно проявляется не по солнечному знаку, а через индивидуальную натальную карту, которая показывает, в какой сфере жизни человека произойдут главные трансформации", - подытоживает астролог.

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