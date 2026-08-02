Аппетитные и простые в приготовлении помидоры съедаются мгновенно.

Многие украинцы ждут конца лета только для того, чтобы закрыть восхитительные квашеные помидоры на зиму. Такая закуска идеально подходит к большинству блюд и крепких напитков. После брожения томаты становятся приятно кислыми и чрезвычайно полезными для здоровья. А основные ингредиенты для их приготовления можно взять прямо с грядки. Это то самое блюдо, которое вам обязательно рекомендует приготовить лунный календарь консервации.

Квашеные помидоры с горчицей в ведре

Рецепт восхитительной заготовки опубликовала в TikTok украинка под ником @katenka1244. Хотя традиционно овощи квасят в дубовых бочках, современные хозяйки используют для этого пластиковые ведра. По этому рецепту получаются квашеные помидоры как бочковые, с приятной кислинкой и "газированным" вкусом. В заготовке используется горчичный порошок, что добавляет овощам пряный аромат и защищает блюдо от плесени.

Чтобы сделать вкусные квашеные помидоры быстрого приготовления, подготовьте такие ингредиенты на литр воды:

четыре столовые ложки горчичного порошка;

столовая ложка сахара;

две столовые ложки соли (обязательно каменной, а не йодированной).

По словам блогера, на десятилитровое ведро ей понадобилось четыре литра рассола, а на пятилитровое - два с половиной. Поэтому ингредиенты можно пропорционально умножать.

Также возьмите листья хрена, смородины и вишни, ветки укропа с "зонтиками" и зубчики чеснока.

Помидоры вымойте, очистите от хвостиков и разложите по чистым пластиковым ведрам. На дно емкости и между самими овощами равномерно разложите зелень с чесноком. Сверху заготовку прикройте листом хрена, чтобы продлить срок хранения.

Все ингредиенты для рассола смешайте с холодной водой. Залейте жидкостью томаты так, чтобы они были полностью покрыты. Плотно накройте квашеные помидоры крышкой и переставьте бродить в погреб или другое прохладное место.

В комментариях @katenka1244 уточнила, что квашеные помидоры с горчицей будут полностью готовы примерно через месяц. Такая консервация хорошо сохраняется в погребе до весны, если не открывать крышку. Хотя на практике их обычно съедают быстрее. После открытия томаты нужно переставить в холодильник и употребить в течение недели.

Другие пользователи в комментариях отмечают, что по этому же рецепту можно заквасить и зеленые помидоры. Такая заготовка получается не хуже.

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