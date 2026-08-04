Как в Европе относятся к вступлению Украины в ЕС: Euronews приводит данные опроса

В трёх европейских странах, которые были среди самых ярых сторонников Украины, большинство респондентов выступают против вступления Украины в ЕС, по крайней мере в качестве члена с полными правами голоса.

По мере продвижения переговоров о членстве Украины в ЕС и открытия нового кластера, недавний опрос отражает настроения общественности в блоке относительно потенциального вступления Киева, сообщает Euronews.

Издание отмечает, что особенно высокий уровень поддержки наблюдается в Испании, где, согласно опросу Polling Europe, 65% респондентов поддерживают вступление Украины в ЕС.

Отмечается, что отношения между Киевом и Мадридом значительно укрепились после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в 2022 году.

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С тех пор Испания подготовила более 9 000 украинских военнослужащих, а в 2026 году объявила о предоставлении стране пакета военной помощи на сумму 1 млрд евро.

Издание добавляет, что итальянцы также в целом поддерживают вступление Украины в ЕС: 52% высказались "за", хотя многие считают, что Киеву сначала необходимо провести реформы.

"В настоящее время переговоры о вступлении сосредоточены на шестом блоке, охватывающем внешние отношения, то есть вопросы согласования позиций Украины с ЕС в сферах обороны, торговли и международной политики", – говорится в статье.

В целом 49% всех респондентов в ЕС поддерживают вступление Киева в блок, тогда как 39% выступают против этого, по крайней мере на данный момент, а 12% не имеют определённого мнения.

Примечательно, что произошли изменения в настроениях в трех странах, которые с момента начала полномасштабного вторжения были среди самых ярых сторонников Украины: во Франции, Германии и Польше, где большинство респондентов выступают против вступления Украины в ЕС, по крайней мере в качестве члена с полными правами голоса.

Отмечается, что один из самых высоких показателей противодействия наблюдался в Польше – 49%.

Повлиял ли скандал вокруг Ордена Белого Орла на мнение поляков?

Издание отметило, что опрос проводился в начале июля, то есть сразу после крупного скандала между Польшей и Украиной.

В статье напоминается, что тогда президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши – Ордена Белого Орла.

Этот шаг стал реакцией на то, что Украина назвала военное подразделение в честь Украинской повстанческой армии (УПА) времен Второй мировой войны – партизанской группировки, которая в то время стремилась создать независимое украинское государство.

Издание сообщило, что несколько недель назад Зеленский, получивший эту награду в апреле 2023 года, попытался залечить исторические раны в отношениях с Варшавой по нескольким направлениям, в частности, предоставив разрешения на эксгумацию и доступ к архивам, связанным с тем, что он назвал "трагическими событиями".

В статье утверждается, что этот шаг был воспринят в Польше с "удовлетворением и надеждой".

"Мы готовы к серьёзному и дружескому диалогу по вопросам, которые нас объединяют, и тем, что сегодня нас разделяют", – написал премьер-министр Польши Дональд Туск в посте на X.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики Александр Мережко отметил, что в вопросе ограничения Евросоюзом защиты для украинцев нужно рассматривать каждую страну отдельно, как именно она будет воплощать это решение в жизнь. Мережко добавил, что, вероятно, это решение касается будущего, а не статуса тех лиц, которые уже получили вид на жительство. По мнению депутата, государство может разработать политику возвращения своих граждан, временно находящихся за рубежом.

Также мы писали, что вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов пояснил, что потенциальный переход с гривны на евро возможен только после адаптации банковского регулирования к нормам ЕС, стабилизации экономики, контроля над инфляцией, укрепления финансовой устойчивости, выполнения требований по валютной стабильности и завершения войны. Поэтому, по его мнению, говорить о скорой замене гривны на евро пока рано. Мамедов отметил, что даже вступление Украины в Евросоюз само по себе не будет означать автоматического перехода на евро. Перед этим страна должна как минимум два года находиться в специальном валютном механизме ERM II.

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