Астролог предупредила о влиянии солнечных и лунных затмений на судьбу человека.

Коридор затмений, приходящийся на 12–28 августа 2026 года, считается важным и ответственным периодом в астрологии. Это время, когда судьбы людей могут кардинально измениться. Астролог Ирина Нижник рассказала в комментарии УНИАН, как пройдет коридор затмений в этом году – что можно делать в этот период и каких поступков следует избегать.

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Что такое коридор затмений 2026 года и когда он наступит

Коридором затмений в астрологии называют промежуток времени между двумя затмениями – солнечным и лунным. Именно в этот период, который обычно длится около двух недель, чаще всего происходят события, меняющие привычный ход жизни людей.

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"С точки зрения астрологии, затмения происходят вблизи лунных узлов – точек, которые символизируют наше прошлое и кармический опыт, а также задают направление для дальнейшего развития. Поэтому период затмений часто приносит ситуации, которые невозможно контролировать", – объяснила Нижник.

В такой период скрытое часто становится видимым – могут заканчиваться отношения, которые давно себя исчерпали. Люди решаются сменить работу, место жительства, взгляды на жизнь. Легче принимают трудные решения, к которым шли годами. Для кого-то это может быть завершение сложного этапа, а для кого-то – начало совершенно новой жизни.

Астролог также рассказала, как начнётся и когда закончится коридор затмений 2026 года в августе.

"Коридор затмений в августе 2026 года особенно значим – 12 августа произойдет солнечное затмение в знаке Льва, которое делает акцент на темах самореализации, лидерства, творчества. 28 августа лунное затмение в Рыбах завершит этот цикл и поможет окончательно отпустить прошлое и внутренние ограничения. Поэтому вторая половина месяца может стать для многих людей переломным моментом, после которого жизнь уже не будет такой, как раньше", – отметила астролог.

Чем опасен коридор затмений 2026 года – что нельзя делать

"Самая распространенная ошибка – действовать под влиянием эмоций. В этот период психологическое напряжение растет, поэтому многие решения принимаются под влиянием страха или желания немедленно все поменять, о чем потом можно пожалеть. Также не стоит провоцировать конфликты, любой ценой доказывать свою правоту или пытаться изменить кого-то. Лучше дать себе время все спокойно обдумать, не торопиться с важными решениями", – советует астролог.

Считается, что в этот период всё постепенно становится на свои места, поэтому не стоит оказывать лишнее давление. Если есть возможность, лучше отложить крупные покупки, рискованные инвестиции или эмоциональное увольнение с работы. Это не означает, что такие действия обязательно окажутся неудачными, но через несколько недель трезво оценить ситуацию будет значительно проще, говорит Нижник.

Зато период затмений хорошо подходит для завершения старых дел, избавления от всего лишнего, отказа от вредных привычек. Именно сейчас многие люди наконец признают то, что давно чувствовали, но боялись принять.

"Затмения не запрещают важные события, однако они делают любые решения гораздо более судьбоносными. Если новый проект, переезд или смена работы происходят естественно, после длительного планирования, нет оснований отказываться от этого только из-за затмения. То же самое касается и брака. Но если решение принимается внезапно, под влиянием эмоций, лучше дать себе немного времени – сейчас люди часто видят ситуацию не совсем объективно", – подытожила Нижник.

Чем отличаются лунные и солнечные затмения 2026 года

"Несмотря на то, что солнечное и лунное затмения входят в один коридор, их влияние принципиально различно. Условно говоря, солнечное затмение открывает новую главу жизни, а лунное помогает завершить предыдущую", – пояснила астролог.

Солнечное затмение происходит в новолуние и символизирует начало нового этапа. В этот период могут появиться дополнительные возможности, измениться работа, место жительства и т. д. Считается, что именно оно запускает события, которые могут разворачиваться в течение следующих месяцев.

Лунное затмение 2026 года приходится на полнолуние и, напротив, связано с завершением. Оно приносит важные осознания и помогает поставить точку в историях, которые давно исчерпали себя.

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