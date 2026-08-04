'Смотри, я колхозник': мужчина, на которого охотился российский дрон, рассказал о пережитом

Украинец получил контузию, взрывную травму и множественные осколочные ранения спины и конечностей.

Сегодня российские операторы дронов устроилипоказательную охоту на жителя Николаевской области, который приехал в Херсон, чтобы продать овощи на рынке – пострадавший чудом остался жив, его автомобиль разбит вдребезги.

Херсонская областная военная администрация обнародовала видео, на котором пострадавший рассказывает, что с ним произошло.

В частности, житель Николаевской области по имени Юрий рассказывает, что приехал в Херсон вместе со своей женой. Они только прибыли на место, начали раскладывать ящики с овощами, как в этот момент откуда-то через рынок вылетел дрон на небольшой высоте. Женщина успела убежать, а Юрий пытался спрятаться от дрона, оператор которого начал настоящую охоту на него.

Видео дня

Мужчина рассказывает, что перед камерой дрона показывал российскому оператору жестами на овощи, мол, "смотри, я колхозник". Дрон облетел машину, заглянул под зонтик, где уже лежали огурцы, помидоры и т. д., и нанес удар по мужчине и его машине.

"Около минуты беспилотник кружил вокруг машины, преследуя мужчину, который пытался спастись. Тот, кто управлял беспилотником, прекрасно видел свою цель. Это был обычный человек, приехавший продавать овощи. Но этого российского подонка это не остановило. Он сознательно направил боеприпас прямо в человека", – подчеркивают в ОВА.

Мужчина чудом остался жив. Он получил контузию, взрывную травму и множественные осколочные ранения спины и конечностей (рук и ног).

Также повреждена машина пострадавшего. Как пояснил мужчина, она была его хлебным кормом – ведь именно торговлей овощами семья зарабатывает на жизнь. Юрий добавил, что это не первый обстрел, под который он попал, но раньше обходилось без ранений.

По словам врачей, сейчас его жизни ничего не угрожает. Медики делают все необходимое, чтобы он как можно быстрее выздоровел.

Что предшествовало

Как писал УНИАН, в Херсоне российские операторы дронов охотились на мужчину, который торговал на рынке. В частности, полиция обнародовала видео, на котором очевидцы зафиксировали, как мужчина пытается спрятаться от FPV-дрона, который кружит над ним, а затем наносит удар. Сразу было понятно, что мужчина не военный. Он находился рядом с микроавтобусом, на котором привез продукты для продажи. В полиции отмечают, что у пострадавшего нет никаких признаков комбатанта, но именно так воюет враг – охотится на гражданских.

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