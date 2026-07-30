Сорняки могут принести огороду гораздо больше пользы, чем кажется.

После прополки большинство дачников без раздумий отправляют сорняки в компост или вовсе выбрасывают. Однако опытные огородники знают, что из обычной травы можно приготовить одну из самых эффективных натуральных подкормок. Разберемся, как сделать удобрение из сорняков и для каких культур его можно использовать.

Как приготовить настой из сорняков - лайфхак для садоводов

Сделать зеленые удобрения из сорняков можно из большинства сорных трав, но все же от их выбора во многом зависит эффективность подкормки. Особенно ценятся:

крапива - за содержание азота;

одуванчики - за кальций и магний;

пырей - за калий и железо.

При этом важно внимательно следить за тем, в каком состоянии растения попадают в настой. В частности, не стоит использовать травы с уже созревшими семенами, иначе при поливе сорняки могут распространиться по всему участку. Также лучше не добавлять больные растения, чтобы не перенести возбудителей заболеваний на здоровые культуры.

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Итак, прежде всего, чтобы сделать жидкое удобрение из сорняков, вам понадобится пластмассовая или деревянная емкость объемом около 50-100 литров. Металлические баки для этого не подходят, так как кислоты, образующиеся во время брожения, вступают в реакцию с металлом.

Заполните емкость измельченной зеленью примерно на две трети объема, затем залейте водой, оставив до края 10–15 сантиметров, чтобы пена не переливалась во время брожения. После этого накройте емкость крышкой или пленкой с небольшими отверстиями для выхода газов и оставьте на 7–14 дней в солнечном месте, время от времени помешивая содержимое палкой.

Как использовать настой из сорняков для подкормки растений

Для ускорения процесса можно добавить 100–200 граммов дрожжей либо немного старого варенья. Готовое удобрение из сорняков и дрожжей должно приобрести темный цвет с характерным резким запахом и перестать активно пениться.

Перед использованием настой обязательно нужно разбавить водой, так как в готовом виде он слишком концентрированный. Если поливать растения неразбавленным раствором, можно обжечь их корни.

Подкармливать растения лучше раз в 10–14 дней в период активного роста, поливая их под корень в пропорции 1:10 и стараясь не попадать на стебли и листья, особенно в жаркую погоду.

В итоге, такая подкормка из сорняков станет простой и недорогой альтернативой многим покупным удобрениям.

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