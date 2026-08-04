Почему Apple убрала кнопку 'Домой' из iPhone – и почему она уже не вернется

Она помогла миллионам людей привыкнуть к смартфонам с сенсорным экраном и стала важной частью дизайна устройств Apple на протяжении 15-ти лет.

Кнопка "Домой" долгие годы была одним из главных символов iPhone, однако Apple постепенно отказалась от этого элемента в пользу более современных технологий. Компания заменила привычную физическую кнопку на жестовое управление и Face ID, сделав ставку на минималистичный дизайн.

История кнопки "Домой" началась вместе с первым iPhone еще в 2007 году. Она выполняла простую, но важную функцию – позволяла в любой момент вернуться на главный экран. Благодаря ей смартфон оставался понятным даже для тех, кто впервые сталкивались с сенсорным управлением, пишет BGR.

Со временем Apple расширила возможности кнопки. В iPhone 5s компания встроила в нее сканер отпечатков пальцев Touch ID, а в iPhone 7 заменила механический механизм на сенсорную систему с тактильной отдачей Taptic Engin, что повысило его надежность за счет сокращения числа подвижных деталей.

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Но уже через год Apple начала медленный отказ от кнопки "Домой" с запуском iPhone X в 2017 году. Переход оказался постепенным: после выхода iPhone X кнопка еще пару лет сохранялась в линейке iPhone SE, который использовал старый дизайн iPhone 8. Сейчас все актуальные iPhone используют Face ID, а возвращение привычной кнопки выглядит маловероятным.

Для многих фанатов Apple исчезновение "Дома" стало спорным решением. Одни оценили более современный дизайн, другие пожалели о потере Touch ID, тактильного отклика и простого способа управления, который был понятен даже новичкам.

Почему Apple убрала кнопку Домой с iPhone

Главной причиной отказа от кнопки "Домой" называют стремление Apple увеличить площадь экрана и перейти к дизайну без лишних элементов на передней панели.

К 2017 году классический прямоугольный экран iPhone с большими рамками начал выглядеть устаревшим. Конкуренты уже активно двигались в сторону безрамочных устройств: например, Samsung еще в 2015 году представила Galaxy S6 Edge с изогнутым дисплеем и минимальными рамками.

Удаление кнопки "Домой" позволило Apple освободить пространство внутри корпуса и вокруг экрана. Благодаря этому компания смогла установить экран практически от края до края, оставив лишь небольшую область сверху для датчиков Face ID. Также компания получила дополнительное пространство для установки более крупного аккумулятора.

Кроме того, Apple полностью изменила способ управления смартфоном. Вместо привычного нажатия владельцам пришлось освоить жесты: например, чтобы закрыть приложение и перейти на главный экран, теперь нужно просто провести пальцем снизу вверх.

Можно ли вернуть кнопку Домой на iPhone

Несмотря на то что физическая кнопка исчезла, Apple оставила возможность создать ее виртуальную версию с помощью функции AssistiveTouch.

Эта функция не вернет Touch ID и не добавит настоящего тактильного нажатия, но позволит разместить на экране специальную кнопку, которая работает как старая Home Button.

Чтобы включить ее, нужно:

Открыть "Настройки".

Перейти в раздел "Универсальный доступ".

Выбрать пункт "Касание".

Открыть AssistiveTouch.

Включить функцию.

После активации на экране появится белый круг, который можно перемещать в любое удобное место. При желании его можно поставить в нижнюю центральную часть дисплея, чтобы он напоминал расположение старой кнопки Home.

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