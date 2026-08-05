Как появилась сирена: изначально у нее была совсем другая цель

Сирену изобрел французский ученый в 1819 году.

Многие люди хотя бы раз слышали, как звучит сирена. Однако не все знают, как она работает и когда появилась, пишет Popular Science.

Отмечается, что в большинстве акустических инструментов звук возникает в результате вибрации. Однако с сиренами дело обстоит иначе.

Сирены производят звук, проталкивая воздух через щели, которые быстро открываются и закрываются, как правило, благодаря вращающемуся ротору. Быстрое переключение между открытыми и закрытыми щелями создает импульсы давления в воздухе, и именно этот звук слышат люди.

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В эссе, опубликованном в "Оксфордском справочнике по мобильным музыкальным исследованиям" (том 2), профессор музыки Гарвардского университета Александр Рединг приписывает изобретение сирены французскому ученому Шарлю Каньяру де Ла-Туру в 1819 году. Его изобретение могло издавать звуки как под водой, так и на открытом воздухе.

Инструмент де Ла-Тура не был предназначен для подачи сигналов тревоги. Ученый создал его для воспроизведения определенного тона и точного измерения его частоты.

Со временем выяснилось, что сирена хорошо работает в чрезвычайных ситуациях. Чем больше воздуха прокачивается через сирену, тем громче звук, а это означает, что он легко разносится на большие расстояния.

В издании отметили, что к 1867 году сирена экспериментально использовалась в качестве замены туманного рожка. По данным Американского общества маяков, в 1868 году сирена была установлена на постоянной основе на маяке Сэнди-Хук-Ист.

Уже к XX веку сирены стали жизненно важными системами оповещения. Например, сирены воздушной тревоги до сих пор предупреждают гражданское население о приближающихся воздушных налетах.

В сиренах электродмотор приводит в движение ротор, который прогоняет воздух через отверстия таким образом, что образуется определенный тон. Высота тона увеличивается по мере увеличения скорости вентилятора, создавая тот самый знаковый звук нарастания, который так хорошо привлекает внимание.

Также в XX веке сирены стали устанавливаться и на машинах экстренных служб. Как правило, в них использовалась аналогичная роторная конструкция.

К 1960-м годам электронные сирены, воспроизводящие звуки механических сирен, постепенно стали стандартом. Однако цель этих электронных сирен аналогична цели сирен воздушной тревоги: сделать их невозможными для игнорирования.

Звуки полицейской сирены отличается в зависимости от страны

В издании обратили внимание на то, что звуки полицейской сирены по всему миру различаются. Во многих странах, включая США, полицейские машины издают звук, напоминающий сирену воздушной тревоги - медленно нарастающий, а затем затихающий тон, повторяющийся в цикле.

Американские сирены соответствуют стандарту SAE J1849, который предписывает, что сирены должны работать в диапазоне от 500 до 1800 Гц – именно в этом диапазоне частот человеческое ухо наиболее чувствительно. Также американские сирены, как правило, могут переключаться между несколькими вариантами звучания.

Звук "hi-lo", который чередует две фиксированные высоты тона, является стандартным звуком сирены во многих европейских странах. Его издают французские и немецкие полицейские машины.

В Германии стандарт DIN 14610 точно определяет частоты: высокий и низкий тоны, разделенные музыкальной квартой, в диапазоне от 360 до 630 Гц. Это очень заметная смена тонов.

Как изобретатель решил одну из главных проблем старых поездов

Ранее в The Economic Times рассказали, что в 1874 году афроамериканский изобретатель Льюис Ховард Латимер разработал усовершенствованную систему санузлов для поездов. Он создал решение, которое сделало путешествия на поезде более безопасными и чистыми.

Латимер совместно с Чарльзом У. Брауном запатентовал "унитаз для железнодорожных вагонов". Их конструкция предотвращала попадание пыли, ветра и мусора в вагоны через отверстие туалета.

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