Россия атаковала Киев и область баллистикой: в столице пожары, есть пострадавшие

В результате вражеской атаки в Оболонском и Святошинском районах горят складские здания.

Российские оккупационные войска в ночь на 5 августа нанесли ракетный удар по Киеву и области с применением баллистического вооружения, в городе прогремели десятки взрывов. Об этом сообщили в КГВА и мэр города Виталий Кличко.

Обновлено 01:57. В Голосеевском районе из-под завалов складского помещения, где произошло разрушение, извлечены двое пострадавших. По данным Кличко, под завалами еще могут быть люди, ведется поисково-спасательная операция.

Обновлено 01:32. В Голосеевском районе произошло разрушение в частном жилом доме, под завалами могут находиться люди, сообщил городской голова Кличко.

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Также, в Голосеевском районе, вследствие попадания в нежилую застройку, произошла утечка аммиака. На одной из локаций в результате повторных взрывов поврежден автомобиль скорой, ранен водитель.

Обновлено 01:16. Кличко сообщает о большом пожаре в пригороде столицы, в Киево-Святошинском районе. По его словам, горят нежилые помещения.

Обновлено 01:10. В Оболонском районе произошло возгорание в 20-этажном жилом доме. Также есть сообщения о пожаре еще в одном доме и в складских помещениях по двум адресам.

В Деснянском районе тоже возгорание в складском помещении, также обломки ракеты упали возле жилого дома.

В Оболонском районе, по предварительной информации, ракета попала в офисное здание. Также поступил вызов в Святошинский район столицы, сообщает Кличко.

В результате вражеской атаки в Оболонском и Святошинском районах горят складские сооружения. В другом месте в Оболонском районе возник пожар в 20-этажном жилом доме.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения", - написали там.

В свою очередь, в Telegram-канале Кличко опубликовал информацию о якобы "работе ПВО в Киеве", хотя корреспонденты УНИАН ее не слышали и не наблюдали. Стоит отметить, что не раз сообщалось, что у Украины на данный момент нет средств противодействия баллистическим ракетам.

Начиная с 00:20 в городе и области прогремело как минимум несколько десятков мощных взрывов.

Удары РФ по Украине

4 августа российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по пригороду Одессы - люди, находившиеся возле рынка, получили ранения.

Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что враг цинично нанес ракетный удар по пригороду Одессы, по людной зоне возле рынка.

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