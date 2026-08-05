Россия атаковала Киев и область баллистикой: в столице пожары, есть пострадавшие

Российские оккупационные войска в ночь на 5 августа нанесли ракетный удар по Киеву и области с применением баллистического вооружения, в городе прогремели десятки взрывов. Об этом сообщили в КГВА и мэр города Виталий Кличко.
Обновлено 01:57. В Голосеевском районе из-под завалов складского помещения, где произошло разрушение, извлечены двое пострадавших. По данным Кличко, под завалами еще могут быть люди, ведется поисково-спасательная операция.
Обновлено 01:32. В Голосеевском районе произошло разрушение в частном жилом доме, под завалами могут находиться люди, сообщил городской голова Кличко.
Также, в Голосеевском районе, вследствие попадания в нежилую застройку, произошла утечка аммиака. На одной из локаций в результате повторных взрывов поврежден автомобиль скорой, ранен водитель.
Обновлено 01:16. Кличко сообщает о большом пожаре в пригороде столицы, в Киево-Святошинском районе. По его словам, горят нежилые помещения.
Обновлено 01:10. В Оболонском районе произошло возгорание в 20-этажном жилом доме. Также есть сообщения о пожаре еще в одном доме и в складских помещениях по двум адресам.
В Деснянском районе тоже возгорание в складском помещении, также обломки ракеты упали возле жилого дома.
В Оболонском районе, по предварительной информации, ракета попала в офисное здание. Также поступил вызов в Святошинский район столицы, сообщает Кличко.
В результате вражеской атаки в Оболонском и Святошинском районах горят складские сооружения. В другом месте в Оболонском районе возник пожар в 20-этажном жилом доме.
"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения", - написали там.
В свою очередь, в Telegram-канале Кличко опубликовал информацию о якобы "работе ПВО в Киеве", хотя корреспонденты УНИАН ее не слышали и не наблюдали. Стоит отметить, что не раз сообщалось, что у Украины на данный момент нет средств противодействия баллистическим ракетам.
Начиная с 00:20 в городе и области прогремело как минимум несколько десятков мощных взрывов.
Удары РФ по Украине
4 августа российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по пригороду Одессы - люди, находившиеся возле рынка, получили ранения.
Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что враг цинично нанес ракетный удар по пригороду Одессы, по людной зоне возле рынка.