Правильный уход за розами предусматривает обрезку в конце лета.

В конце лета розы начинают увядать, сбрасывая свои прекрасные бутоны. Многие цветоводы считают, что после этого о цветках можно забыть. Однако розы - это многолетние растения, поэтому уход за ними не прекращается целый год. Правильная обработка кустов гарантирует, что растения будут пышно цвести ещё много лет.

Что делать с розами после цветения

Когда королева клумбы отцвела, важно продолжать поливать и пропалывать кусты. Сейчас они набираются сил для зимовки, поэтому крайне важно сохранить для них много энергии. Раз в неделю рыхлите землю вокруг стебля, чтобы улучшить доступ кислорода.

Также уход за розами после цветения предусматривает внесение калийно-фосфорных удобрений (но без азота). Такая подкормка поможет кустам не только восстановить силы, но ещё распуститься во второй раз. Хорошо для этих целей подойдут суперфосфат или калийная соль, которые готовят по инструкции производителя. Перед внесением удобрением обязательно полейте клумбу обычной теплой водой.

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Последний и самый важный этап ухода за кустами - обрезка. Её нужно проводить регулярно по мере усыхания бутонов, а подробности о правилах процедуры мы расскажем далее.

Как обрезать розы после цветения осенью

Перед тем, как обрезать розу после цветения, заточите и опрыскайте антисептиком секатор. Это минимизирует риск заражения инфекцией. Обрабатывайте инструмент после каждого куста, чтобы они не обменивались болезнями.

Особенности самой процедуры отличаются для разных растений. По сорту цветка определяют, как обрезать розы после первого цветения. Если это плетистые и почвопокровные разновидности, то у них удаляют только сам увядший бутон, но не трогают побеги.

У кустовых и чайно-гибридных сортов обрезка более масштабная, поскольку затрагивает ветки. Их укорачивают до пятого листа над корнем, а также избавляют от растущих внутрь побегов. Также удаляют все сломанные и больные части куста. Молодые зеленые ветки этого года трогать нельзя.

Правильная обрезка роз после цветения очень важна, поскольку помогает омолодить растение и стимулировать развитие новых веток. Такие растения меньше болеют. Если сорт ремонтантный, то благодаря процедуре может зацвести повторно. Без обрезки розы могут превратиться в шиповник.

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