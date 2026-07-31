Астролог рассказала, как период ретроградного Нептуна изменит нашу жизнь.

Гороскоп на август 2026 предупреждает людей о таком явлении, как ретроградный Нептун. Его движение началось 7 июля и продлится до 12 декабря. Этот период может как помочь человеку исправить старые ошибки, так и принести болезненное разочарование. Важно понимать, что сам по себе ретроградный Нептун не является ни хорошим, ни плохим – все зависит от нашего отношения.

Астролог Ирина Нижник в комментарии УНИАН рассказала, как это явление изменит нашу жизнь, на какие знаки Зодиака повлияет больше всего и каких действий стоит избегать до завершения этого астрологического периода.

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Что дает ретроградный Нептун людям

"Нептун в астрологии символизирует мечты, веру, интуицию, вдохновение, но в то же время иллюзии, самообман и идеализацию. Когда он переходит в ретроградное движение, его энергия как бы разворачивается внутри человека. То, что долгое время оставалось скрытым за красивыми объяснениями или оправданиями, начинает проявляться в своем истинном виде. Именно в этот период у людей "спадают розовые очки", происходит переосмысление жизни", – говорит астролог.

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Если человек годами верил, что партнер изменится, работа со временем начнет приносить удовольствие, друзья всегда будут поддерживать, а финансовые проблемы решатся сами собой, именно сейчас эти представления могут развеяться, пояснила Нижник.

По словам астролога, в это время могут особенно обостриться вопросы токсичных отношений, манипуляций, сомнительных финансовых схем и ситуаций, в которых человек слишком долго жертвовал собственными интересами ради других.

"И хотя этот процесс порой бывает непростым, он позволяет трезво оценить обстоятельства и сделать выбор, который будет соответствовать вашим собственным потребностям", – подытожила эксперт.

Астролог также рассказала, как Нептун влияет на человека в различных сферах жизни и какие знаки зодиака сильнее всего почувствуют изменения.

"Ретроградный Нептун не ограничивается одной сферой жизни. Он "работает" повсюду, но чаще всего его влияние проявляется именно в отношениях, финансах и профессиональной реализации", – ответила астролог.

В сфере любви ретроградный Нептун может помочь увидеть истинные намерения партнера, неравноправные или созависимые отношения, а также чрезмерную идеализацию любимого человека.

В финансовых вопросах стоит быть особенно осторожными. Ретроградный Нептун как бы проверяет вас на прочность, подталкивая к рискованным вложениям, кредитам и обещаниям легкого заработка.

В профессиональной сфере этот период часто заставляет задуматься, действительно ли человек занимается тем, что ему по душе. Многие могут почувствовать желание сменить профессию, направление деятельности или уйти с работы, которая больше не приносит удовлетворения.

"Сильнее всего этот транзит могут ощутить представители знаков Рыб, Девы, Близнецов и Стрельца, ведь именно они сейчас проходят важные этапы внутренней перестройки. В то же время ощутимое влияние будет и у тех, у кого личные планеты или важные точки натальной карты находятся во второй половине знаков Рыб, Овна, Девы или Весов", – говорит астролог.

Однако стоит помнить, что интенсивность ретроградного Нептуна зависит не только от солнечного знака, но прежде всего от индивидуальной натальной карты, добавила она.

"Ретроградный Нептун довольно часто возвращает незавершенные истории, однако делает это не так буквально, как ретроградный Меркурий. Его задача – не просто напомнить о прошлом, а завершить внутренний процесс, который человек когда-то не смог пройти. В этот период могут неожиданно появиться бывшие партнеры, друзья, люди, с которыми осталось много недосказанного. Но чаще возвращаются не сами люди, а эмоции, воспоминания, старые обиды или сценарии, которые повторяются уже с другими участниками", – ответила эксперт.

Именно поэтому многие люди в это время могут испытывать сильную ностальгию, желание вернуться в прошлое или ощущение, что "раньше было лучше".

"Но с астрологической точки зрения это редко является признаком того, что нужно возобновлять старые отношения. Чаще это возможность наконец поставить внутреннюю точку, простить, отпустить или переосмыслить собственный опыт. Если же человек после такого возвращения видит ситуацию совсем иначе, чем раньше, это означает, что ретроградный Нептун выполнил свою главную миссию", – пояснила эксперт.

Чего нельзя делать во время ретроградного Нептуна

"Это время, когда особенно важно проверять любую информацию и не принимать решений под влиянием эмоций. Самая большая опасность этого транзита заключается в том, что человек может не заметить собственного самообмана. Именно поэтому не стоит вкладывать большие суммы в сомнительные проекты, подписывать важные документы, доверять красивым обещаниям или принимать судьбоносные решения только из-за сильного вдохновения или влюбленности", – советует астролог.

Также в этот период она советует не уходить от реальности с помощью вредных привычек. Зато ретроградный Нептун хорошо подходит для работы над собой. Это удачное время для психотерапии, медитаций, духовных практик, творчества, развития интуиции и переосмысления жизненного опыта, говорит Нижник.

В астрологии это явление считается благоприятным для закрытия незавершенных эмоциональных историй, пересмотра собственных ценностей, избавления от всего лишнего и восстановления внутреннего равновесия. Нептун помогает лучше понять себя и научиться прислушиваться к интуиции.

"Если воспринимать ретроградный Нептун не как время проблем, а как возможность трезво посмотреть на свою жизнь, этот период может помочь построить счастливое будущее", – подытожила она.

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