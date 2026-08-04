Если вы еще не решили, что приготовить на Яблочный Спас, начните с проверенных домашних рецептов.

Накануне Яблочного Спаса многие семьи заранее продумывают праздничное меню. По традиции яблоки нового урожая сначала освящают в храме, а затем готовят из них пироги, шарлотку и другие домашние блюда. Рассмотрим, что нужно готовить на Яблочный Спас и какие праздничные рецепты пользуются особой популярностью.

Что должно быть на столе в Яблочный Спас

Яблочный Спас приходится на период Успенского поста, поэтому на стол в этот день принято ставить простые постные блюда из сезонных продуктов. При этом, как понятно по названию, главным символом праздника считаются яблоки, так что именно они и становятся основой большинства праздничных блюд.

Чаще всего хозяйки готовят пироги, шарлотку, штрудель, оладьи, запеченные яблоки, а также компоты и варенье. Если семья соблюдает Успенский пост, всю выпечку делают без продуктов животного происхождения, то есть без сливочного масла, молока, сметаны и яиц. Впрочем, во многих рецептах эти ингредиенты легко заменить растительными, практически не меняя вкус готового блюда.

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Если вы не знаете, что готовить на Яблочный Спас, можно попробовать:

запеченные яблоки;

домашняя выпечка - шарлотка с яблоками, пирог, оладьи или штрудель;

мед;

постные блюда из сезонных продуктов - салаты, тушеные овощи, грибы;

узвар, яблочный компот и прочие домашние напитки;

орехи и другие сезонные фрукты.

На практике многие хозяйки заранее продумывают праздничное меню так, чтобы за столом было комфортно всем. Для тех, кто соблюдает пост, готовятся блюда и выпечка на растительной основе, а для остальных – обычные домашние десерты.

Как приготовить пирог с яблоками - рецепт на кефире

Яблочный пирог можно подавать как теплым, так и полностью остывшим - он хорошо держит форму и получается довольно нежным. Кроме того, после охлаждения начинка становится плотнее, поэтому пирог легче нарезать на ровные кусочки.

Вам понадобятся:

яблоки – 500 г;

кефир – 250 мл;

мука – 250 г;

сахар – 150 г;

яйца – 2 шт.;

растительное масло – 70 мл;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

корица – 1 ч. л.

Для вкуса можно добавить в тесто щепотку ванилина, а в начинку – немного измельченных орехов или изюма. При этом не забывайте, что кефир - продукт животного происхождения, так что блюдо получается не постное.

Пирог с яблоками на кефире - пошаговый рецепт

Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, затем нарежьте тонкими ломтиками и при желании посыпьте корицей.

Взбейте яйца с сахаром, влейте кефир и растительное масло, затем перемешайте до однородности.

Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно добавьте к жидким ингредиентам, чтобы получилось тесто без комочков.

Смажьте форму маслом, вылейте примерно половину теста, распределите яблоки и залейте оставшимся тестом.

Выпекайте при 180°C 40–45 минут до румяной корочки. Готовому пирогу дайте остыть 10–15 минут, после чего нарежьте и подавайте.

Шарлотка с яблоками - классический рецепт

Шарлотка остается одним из самых популярных домашних пирогов благодаря простоте приготовления. Она получается воздушной, легкой и вкусной, даже если использовать кисло-сладкие сорта яблок.

Вам понадобятся:

яблоки – 4-5 шт.;

яйца – 4 шт.;

сахар – 180 г;

мука – 180 г;

ванильный сахар – 10 г.

В постном варианте яйца можно заменить хорошо взбитой аквафабой (хотя для большей пышности лучше добавить 1 ч. л. разрыхлителя). При желании в тесто также можно добавить немного молотой корицы.

Шарлотка с яблоками - рецепт непостный

Яблоки очистите, удалите сердцевину и нарежьте небольшими дольками. Яйца взбейте с сахаром и ванильным сахаром до светлой пышной массы, затем небольшими порциями вмешайте просеянную муку.

Выложите яблоки на дно формы или аккуратно смешайте их с тестом. Перелейте массу в форму и слегка разровняйте поверхность.

Выпекайте шарлотку при 180 градусах примерно 35-40 минут, не открывая духовку по крайней мере в первые полчаса. После выпечки оставьте пирог на 10 минут в форме, затем переложите на блюдо и при желании посыпьте сахаром или корицей.

Как сделать штрудель с яблоками - рецепт с вытяжным тестом

Штрудель готовится из тонко раскатанного вытяжного теста с яблочной начинкой. Чаще всего внутрь также добавляют корицу, изюм и измельченные орехи.

Вам понадобятся:

вытяжное или слоеное тесто – 250 г;

яблоки – 500 г;

сахар – 80 г;

изюм – 50 г;

сливочное масло – 50 г;

панировочные сухари – 40 г;

корица – 1 ч. л.

Если вы соблюдаете пост, сливочное масло можно заменить любым растительным, а вместо вытяжного теста использовать любое постное слоеное.

Штрудель с яблоками - пошаговый рецепт

Яблоки очистите и нарежьте небольшими кубиками, затем смешайте их с сахаром, корицей и заранее распаренным изюмом.

Лист теста смажьте маслом и слегка присыпьте панировочными сухарями, чтобы они впитали лишний сок. Равномерно распределите начинку, оставляя свободными края, после чего аккуратно сверните плотный рулет.

Переложите штрудель на противень швом вниз, еще раз смажьте поверхность маслом и сделайте несколько небольших проколов.

Выпекайте около 35-40 минут при 190 градусах до красивой золотистой корочки. Перед нарезкой дайте десерту немного остыть, чтобы начинка стала более плотной.

Оладьи с яблоками на сковороде - рецепт за 15 минут

Яблочные оладьи готовятся значительно быстрее пирогов, но получаются не менее аппетитными. Они хорошо подходят для праздничного завтрака или небольшого перекуса.

Вам понадобятся:

яблоки – 2 шт.;

кефир – 250 мл;

мука – 220 г;

яйцо – 1 шт.;

сахар – 2 ст. л.;

сода – 1/2 ч. л.;

растительное масло – для жарки.

Для постного варианта вместо кефира используйте растительное молоко (овсяное или соевое) с 1 ч. л. лимонного сока, а яйцо замените смесью из 1 ст. л. молотого льна и 3 ст. л. воды или яблочным пюре.

Оладьи с яблоками - пошаговый рецепт

Смешайте кефир, яйцо и сахар до однородной массы. Добавьте просеянную муку с содой и замесите густое тесто без комочков.

Яблоки очистите, натрите на крупной терке или нарежьте небольшими кубиками и сразу вмешайте в тесто. Оставьте массу на 10 минут, чтобы она стала чуть более пышной.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя аккуратные оладьи. Обжаривайте их по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки, после чего подавайте теплыми с медом, вареньем или сахарной пудрой.

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