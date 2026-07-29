Август в Украине в основном будет довольно типичным, хоть и не без сюрпризов.

В Украине уже прошла большая часть лета, а длительной экстремальной жары все ещё не было. Синоптики ожидают, что погода в августе 2026 восполнит недостаток тепла, поскольку будет жаркой и солнечной. Тем не менее несколько дождливых дней мы также увидим.

Мы составили прогноз на последний летний месяц в крупнейших украинских городах. Данные взяты из погодного сайта Wisemeteo. Важно помнить, что сценарий на такой длительный срок считается лишь приблизительным и может меняться в будущем.

Погода Киев

В столице ожидается теплая погода на месяц - Киев получит много солнечного света. Всего два дня августа будут пасмурными. С 1 по 5 число прогнозируется самая сильная жара, после чего температура опустится до комфортных значений. Дожди распределятся по месяцу равномерно - на каждой неделе ожидается хотя бы один дождливый день. Пик осадков придется на 8-16 августа.

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Погода Львов

Во Львове погода в августе будет переменчивой: солнечное небо часто сменяется пасмурныс, а теплые дни чередуются с прохладными ночами. Сильная жара ожидается лишь в первые три числа, после чего температура снизится. Более половины дней будут дождливыми, концентрируясь в основном во второй половине месяца.

Погода Днепр

В Днепре конец лета будет необычайно контрастным - одинаковая погода не будет держаться более двух суток подряд. Ясные и дождливые дни разделятся приблизительно поровну. Сильную жару днепрянам погода на август 2026 не обещает, а вот несколько очень прохладных дат ждать стоит. Особенно холодными будут ночи.

Погода Харьков

Харьковчан ждет очень теплая погода на месяц - температура днем редко будет опускаться ниже +27°. Тем не менее в последнюю неделю августа уже будет ощущаться приближение осени. Осадков в Харькове выпадет немного, а гроз вообще не прогнозируется.

Погода Одесса

Как и погода в Украине в целом, в Одессе в августе будет тепло. Южный город получит необычайно много солнечного света - только 12 и 13 числа небо закроют тучи. В эти же дни выпадут единственные осадки за весь месяц.

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