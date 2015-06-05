Порошенко озвучил условие введения более жесткого пропускного режима в зоне АТО
Президент Украины Петр Порошенко обещает создание более жесткого пропускного режима в зоне АТО, если контроль над границей с Российской Федерацией не будет восстановлен.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время ежегодного послания к Верховной Рады Украины.
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Глава государства отметил, что пропускной режим в зоне АТО был создан, чтобы защитить страну от потока оружия.
“Я не допущу проникновения оружия в мирные города Украины. Значительное количество наркотиков изымается при пересечении линии соприкосновения. Контрабандные товары, другие вещи... потому что границы с той стороны, со стороны Российской Федерации нет. И мое послание очень простое – хотите, чтобы здесь была снята граница? Дайте возможность установить границу там. И будет гораздо легче жить всем, всему миру, а не только Украине. Если они не соглашаются, то мы будем ужесточать пропускной режим, потому что мы должны это защищать”, - подчеркнул Порошенко.
Президент отметил, что для этого нужны нормативные акты правительства и законодательное урегулирование этого процесса.
Как сообщал УНИАН, 4 июня президент выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием к парламенту.