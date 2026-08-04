Турист осквернил здание XVI века розовым граффити: как его наказали

По данным полиции, нарушитель был привлечен к ответственности за преступление против культурного наследия.

Туриста обвинили в преступлении против "культурного наследия" после того, как он, предположительно, разрисовал граффити историческое здание в Гранаде. Об этом пишет The Independent.

Он обвиняется в нанесении граффити со словом слова "Паула" розовыми и синими красками на здание в Альбайсине. Местная полиция Гранады подтвердила, что в пятницу турист разрисовал граффити цистерну Альхибе-дель-Зенете.

Альхибе-дель-Зенете - это водохранилище в стиле мудехар XVI века в историческом районе Альбайсин в Гранаде, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1994 года.

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По данным полиции, нарушитель был привлечен к ответственности за преступление против культурного наследия.

"Наше следственное подразделение (SETI) установило личность нарушителя в сотрудничестве с местной полицией Витория-Гастейс", - сказано в заявлении местной полиции.

Как сообщает The Olive Press, арестованному туристу грозит штраф от 3000 до 30 050 евро.

Отмечается, что в 2024 году 37-летний британский турист был оштрафован итальянскими властями за то, что вырезал инициалы своей семьи на стене в Помпеях.

Неназванного мужчину поймали сотрудники, когда он оставлял свой след на Доме весталок - объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО - и сообщили об этом в прокуратуру в Торре-Аннунциата.

На фотографиях были видны инициалы JW, LMW и MW, предположительно соответствующие именам дочерей мужчины, выцарапанные рядом с датой (7 августа 2024 г.) и словом "Mylaw".

В январе 2024 года министерство культуры Италии утвердило более строгие штрафы для нарушителей, уличенных в повреждении объектов исторического и культурного значения.

В настоящее время штрафы за очистку и восстановление поврежденных памятников варьируются от 15 000 до 60 000 евро.

Новости туризма

Японская курортная компания Hoshino Resorts превратила культовую бывшую тюрьму в роскошный отель на 48 номеров. Бывшая тюрьма Нара, построенная в 1908 году, была признана культурным памятником Японии в 2017 году. Она открыла свои двери в июне, но уже как роскошный отель Hoshinoya Nara Prison Hotel.

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